Cindy Díaz: “El cine no es solo Lima”

La actriz Cindy Díaz se encuentra por cumplir un mes viviendo en Iquitos, donde filma La niña del azúcar, coproducción argentina, española y peruana, donde da vida a Claudia, una teniente de la policía detective que investigará un extraño caso.

“Soy la protagonista. La cinta está dirigida por Javi Velásquez y producida por Dorian Fernández. Es cine negro”, dice la talentosa actriz quien en el 2011 protagonizó en España Evelyn y quien acaba de estar en Chile, también por el séptimo arte.

“Para La niña del azúcar he tenido que encontrar a la detective que hay dentro de mí. Recuerdo que de niña siempre me han gustado las series de detectives y crecí viendo que las niñas eran las protagonistas de las series policiales. Es loquísimo que después de tantos años me llegue este personaje. Es una gran oportunidad. Son personajes que así nomás no se dan y estoy muy agradecida con eso porque significó todo un reto”.

La actriz, quien en los últimos doce meses ha filmado cuatro películas, destaca con entusiasmo el número de talento local, tanto técnico como actoral, que toma parte de la coproducción donde participan: Marc Clotet (España), Fernando Bacilio (Perú) y Pepe Monje (Argentina). “Me parece que es importante lo que se está haciendo en Iquitos. Estamos con actores de España y Argentina. A veces uno dice es una película regional, piensan que es pequeña. Pero no, esta es una película con tres productores y se estrenará en tres países. El cine se está ampliando, no es solo Lima”.

Sobre su experiencia en el país del sur, donde el chileno Jorge Olguín la dirigió en Análogos, la define como increíble. “He alternado teatro con cine y eso hay que agradecer, sin duda. Estoy sin parar desde hace un año. Terminé Parásitos (premiada el año pasado por los Estímulos económicos para la Cultura, otorgado por el Ministerio de Cultura) y lo empalmé con la reposición de Guayaquil (obra teatral dirigida por Javier Valdés que cuenta qué ocurrió realmente en el histórico encuentro en Guayaquil entre los libertadores Don José de San Martín y Simón Bolívar). Fue durante esta puesta que tuve permiso para viajar a Chile para protagonizar Análogos junto a los chilenos Mónica Carrasco y Jorge Gajardo, muy destacados y reconocidos, por cierto . Estuve solo una semana, un rodaje intenso pero muy profesional. El cariño y amabilidad fue hermoso, me dio mucha nostalgia regresar. Al volver, terminé las últimas funciones de Guayaquil y, al día siguiente, me vine a Iquitos”.

Cindy permanecerá en el oriente del país hasta agosto y a su regreso iniciará los ensayos de Frenesí, obra que dirigirá Herbet Corimanya.

- ¿Qué te espera para el 2023?

Estoy a la espera de confirmar otros proyectos de cine. Deseo continuar trabajando para afuera. Las oportunidades no son fáciles. Quiero seguir creciendo más. Ya estuve en España, Argentina, viví en Colombia seis meses por una telenovela, y Chile. Mi carta de presentación será siempre mi trabajo.