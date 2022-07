“Everything everywhere all at once” llegará a Prime Video: la mejor película del año

“Everything everywhere all at once”, película protagonizada por Michelle Yeoh, remeció las salas de cine. Entre risas y mucha acción, nos envolvió con una premisa desquiciada que no fue ajena a las comparaciones con “Doctor Strange 2”.

Para varios espectadores, la cinta producida por A24 sí nos mostró cómo luce el verdadero multiverso de la locura. En caso de que no la hayas visto, ahora tendrás la oportunidad de comprobarlo con su llegada a Prime Video. No obstante, no se conoce la fecha en la que se estrenará la película en la mencionada plataforma en nuestro país.

¿De qué trata?

La película nos presenta a una insatisfecha inmigrante china en Estados Unidos. De un día para otro, su vida cambiará cuando una ruptura interdimensional altera la realidad y ella es la única capaz de salvar la existencia.

¿Quién es quién?

Michelle Yeoh como Evelyn Wang

Stephanie Hsu como Joy Wang / Jobu Tupaki

Jamie Lee Curtis como Deirdre Beaubeirdre

Ke Huy Quan como Waymond Wang

James Hong como Gong Gong

Tallie Medel como Becky Sregor

Biff Wiff como Rick

Jenny Slate como Dog Mom

Harry Shum Jr como Chad.

La película más exitosa —económicamente— de A24 en su historia. Foto: A24

¿Qué dice la crítica?

En Rotten Tomatoes, “Everything everywhere all at once” obtuvo un 95% de aprobación por parte de la crítica especializada y un 89% del público general.

“Dirigido por una destacada Michelle Yeoh, ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’ hace honor a su título con un asalto a los sentidos calibrado por expertos”, dictaminó el consenso del portal especializado.