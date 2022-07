“Zero y el dragón mágico”, doblaje que casi destruyó a “Dragon Ball” y nuestra infancia

La historia de “Dragon Ball” en Latinoamérica es aún más antigua de lo que se suele pensar. Antes de que los actores de doblaje como Mario Castañeda, René García, Lalo Garza y demás llegarán al anime, existe una primera versión del proyecto, una que pudo haber cambiado la visión de este shonen en nuestra región.

En 1993, Bandai, en ese entonces dueña de los derechos de transmisión de “Dragon Ball”, decidió abrirse paso en América Latina con la trama de Akira Toriyama. Es así que le da la misión al estudio Video doblajes S.A. para que adapte el programa.

El doblaje de “Dragon Ball” que no se hizo popular

La compañía mexicana basó su trabajo, por lo menos los primeros cinco capítulos, en los que había hecho antes Harmony Gold en Estados Unidos, en el año 1989, proyecto que en su momento no ganó adeptos.

Con dicha empresa modificando los nombres de los personajes, Video doblajes mantuvo la temática y presentó a los protagonistas de esta manera:

Japón México Estados Unidos Goku Zero Zero Bulma Bulma Lina Olong Mao Mao Olong Yamcha Yamcha Zedaki Puar Puar Squeaker Krilin Cachito Bongo Mai Fémina - Launch Launch Marily Ten Shin Han Ten Shin Han Shinto Arale Sandy Sandy Maestro Karin Maestro Karin Whiskers, el gato maravilla Pilaf Marciano - Doragon Boru Esferas de fuego - Mutenroshi Kamesennin Maestro Roshi Maestro Roshi

Con la versión estadounidense, el cual llegó con mucha censura y la banda sonora reemplazada, la compañía mexicana decidió continuar su trabajo usando los masters de los episodios japoneses sin editar. Eso sí, mantuvo el cambio de nombres y el opening de Harmony Gold.

“Se le presentó el trabajo al cliente y dijeron que estaba bien. Contratamos a las voces y el programa llegó con ese nombre “Zero y el dragón mágico”. Una de mis traductoras se fue a España y nos dijo que el anime era famoso allá, pero ellos ya tenían el nombre de Goku“, dijo Rafael Rivera, quien fuera director de doblaje al anime en 2015 a Radio DBZ Latino.

¿Por qué no triunfó la primera versión de “Dragon Ball” (”Zero y el Dragón mágico”)?

“Zero y el Dragón mágico” fue transmitida por primera vez en México el año 1993 por el Canal 5 de Televisa. De todos los capítulos que tenía para emitir, solo puso al aire 60, de un total de 153. El fracaso se atribuyó a la baja promoción del programa y a la trama que en un primer momento no atrapó a los televidentes.

Ante esto, en 1994 Bandai solicitaría otro doblaje a la empresa mexicana Producciones Salgado, quienes anteriormente ya habían doblado “Los caballeros del zodiaco”. Esta versión no sería la definitiva, ya que para el capítulo 60 se contrató a Inter Track, quiénes culminaron el proyecto hasta “Dragon Ball GT”.

¿Y si "Dragon Ball" no hubiera sido como lo conocíamos?. Foto: Toei Animation

Cuando Inter Track asume el doblaje, también hizo modificaciones, las mismas que hasta hoy se mantendrían. Por ejemplo, le devolvió el nombre original al Kame Hame Ha y eliminó el Onda glaciar, como fue conocido por primera vez este poder. Así también, dejó de llamar a las esferas del dragón como “esferas de fuego”.

Pero algo del legado de “Zero y el Dragón mágico” ha quedado, como el nombre que le dio a Kame-Sen’nin, a quien en Latinoamérica se le conoce como Maestro Roshi, y el de Gyūmaō , Ox Satan.

Cierto es que no es la primera vez que un doblaje no convence a los seguidores de Goku y compañía. En 2011, fue llevado a la televisión “Dragon Ball Z Kai”, otro error de la franquicia que hasta hoy se emite y no gustó, básicamente porque no contó en un inicio con las voces originales del doblaje latino.

"Dragon Ball Super" - transformación a modo blue. Foto: Toei Animation

Si bien hubo buenas actuaciones en “Zero”, como la de Ricardo Brust, quien años después daría vida a Cell y a Mr. Satán desde la saga de Buu, queda a criterio de los fans si “Dragon Ball” habría tenido el mismo impacto que tiene hoy en nuestra región con las primeras modificaciones propuestas. Por el momento, en el recuerdo quedarán las aventuras de Zero y Cachito.