Brendan Fraser vuelve al cine: es un hombre de 270 kilos en primer avance de “The whale”

El actor Brendan Fraser está listo para volver al cine por todo lo alto. La productora A24 lanzó un primer vistazo al próximo drama de Darren Aronofsky titulado ”The whale”, en el que el artista ha sido seleccionado para el protagónico.

Variety publicó que el intérprete personificará a un hombre de mediana edad, y de unos 270 kilos, que lucha por reconectarse con su hija de 17 años. Mientras batalla con un encierro en su hogar y sus ganas de comer sin parar, su vida correrá peligro y su única motivación será la joven.

Brendan Fraser en "The whale". Foto: A24

La película es el regreso al cine del director Darren Aronofsky desde “¡Madre!”. El primer tráiler oficial de “The whale” llegará tras su estreno mundial en el Festival de cine de Venecia, en agosto próximo.

Reparto de “The whale”

Brendan Fraser es acompañado en el reparto por la estrella de “Stranger Things” Sadie Sink, Hong Chau, Samantha Morton y Ty Simpkins.

Sadie Sink tiene actualmente 20 años de edad. Foto: Netflix

En conversación con el portal Unilad, en el 2021, Fraser adelantó parte de lo que será la trama de la cinta. “Será algo que no han visto antes. Eso es realmente todo lo que puedo decirles... El guardarropa y el vestuario eran muy grandes, sin costuras y engorrosos de usar. Esto, ciertamente, está muy lejos de todo lo que he hecho , pero no quiero ser tímido... sé que va a causar una impresión duradera en los espectadores ”, compartió.

A24 aún no ha anunciado una fecha del lanzamiento internacional para el drama.