¿“Deadpool” y “Logan” eliminados de Disney+? Padres protestan por películas con clasificación R

Disney Plus agregó “Deadpool”, “Deadpool 2″ y “Logan” en su catálogo para Estados Unidos y Canadá. Dichas películas, producidas por 20th Century Fox, cuentan con clasificación R por lo que usarán los mismos filtros de edad que con las series de Marvel. Sin embargo, The parents television and media council no está nada contento.

El grupo, conocido también como ‘Consejo de padres para televisión y medios’, acusó a Disney de incumplir con su promesa de no agregar este tipo de contenido a su plataforma familiar. Además, recordaron que Hulu sería la que albergaría estas producciones para adultos.

El catálogo completo de Marvel, series y películas, ya está disponible en el streaming. Foto: Disney Plus

“Hace tres años, Walt Disney Company hizo una promesa: sin películas con clasificación R en Disney+. Es una plataforma centrada en la familia, dijeron. Tenemos Hulu para nuestra tarifa adulta más atrevida, dijeron. Resulta que nos estaban mintiendo. Después de décadas de brillantez corporativa, estableciéndose como la marca más confiable del mundo para las familias, la suite de nivel C actual en Disney ha decidido tirarlo todo por el inodoro”, lamentaron.

En el comunicado también recalcaron que los controles parentales no son suficientes para proteger a los menores y que se trata de una traición a la confianza de las personas que apostaron por el servicio de streaming.

Como se sabe la clasificación R, otorgada por la MPAA, significa que contiene “terror, violencia y algunas imágenes perturbadoras”. De esta manera, su visionado solo está disponible para mayores de edad.