El último 23 de julio, la Comic Con San Diego 2022 tuvo como platillos fuertes a DC y Marvel Studios. Esta última empresa no dudó en meter la carne completa al asador durante su panel, pues no solo reveló lo que se viene para lo que queda de su Fase 4, sino que también mostró proyectos de la quinta y sexta, y hasta dieron a conocer fechas de estreno para títulos que no tienen ni elenco ni directores.

Por supuesto, los fanáticos no pudieron contener su emoción y las redes explotaron con todo tipo de teorías, fanarts y más. No obstante, muchos notaron que, a pesar de que se anunció una serie precuela para Disney Plus, la versión live action de Spiderman —interpretada por Tom Holland— no tuvo mención alguna: el Hombre Araña fue el gran ausente de la noche.

Primer vistazo de Spiderman para su serie de Disney Plus. Foto: Total Film

¿Cuál será el futuro del ‘Spidey’ Holland?

Luego de su presentación en la mencionada convención, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, fue consultado sobre la emocionante Fase 5 y mencionó a algunos de los héroes que seguirán teniendo presencia en los próximos proyectos de la empresa.

“Las aventuras de Eros y Pip son algo muy emocionante para nosotros. Hablas de Ghost Rider; tenemos a Blade, tenemos a Doctor Strange, tenemos los ángulos sobrenaturales, tenemos el nivel de la calle con nuestro anuncio de Daredevil, y, por supuesto, ‘Spidey’ entrando en los héroes de la calle”, expresó el ejecutivo en conversación con MTV.

Con ello, se nos deja en claro que aún hay más para nuestro amigable héroe del vecindario. Sobre este asunto, es probable que te preguntes por qué no vimos entonces nada de una nueva película suya.

Dado que “Spiderman: no way home” fue un éxito masivo en la taquilla, se espera que el UCM continúe explorando más historias con él. Sin embargo, el portal The Direct pone nombre propio a la razón para que no se haya dicho nada del ‘Trepamuros’ en la Comic Con de San Diego: Sony.

Como la firma posee los derechos del personaje, se entiende que están a cargo del uso de sus derechos y, por ende, dar los anuncios en torno a lo que vendrá en el futuro.