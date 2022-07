“Secret wars”: la obra maestra que salvará a Marvel y culminará su multiverso

El Multiverso Cinematográfico de Marvel llegó para hacer realidad las más grandes fantasías de los fanáticos, gracias a sus inagotables posibilidades. Como vimos, ”Loki” desató el multiverso, la serie animada “What if...?” tuvo varios mundos alternos, “Spider-Man 3” aprovechó inteligentemente el fanservice, mientras que “Doctor Strange 2″ demostró que la franquicia tiene mucho que ofrecer en esta nueva etapa denominada “La saga del multiverso”.

Muchos creían que el MCU había tocado techo con la guerra del infinito, pero el CEO, Kevin Feige, lo tuvo claro: si esta realidad no bastaba, buscaría en otras para brindar un espectáculo aún más grande. Sin embargo, todo tiene un costo: las incursiones, el choque de universos y su inminente aniquilación. Esta crisis en tierras infinitas promete revitalizar a la franquicia con la adaptación de “Secret Wars” como su nueva cúspide.

¿De qué trata el cómic “Secret Wars”?

La colisión del Universo Marvel y Ultimate amenaza con la destrucción inminente de ambas realidades. Cuando todo se creía perdido, Victor Von Muerte ‘Dios emperador Doom’ se revela como el salvador que da forma a Battleworld, un mundo construido por los retazos de diferentes mundos. Sin embargo, algunos personajes de la Tierra original lograron escapar de la catástrofe en una balsa y no se quedarán de brazos cuando tomen consciencia de lo acontecido.

La miniserie de nueve cómics fue escrita por Jonathan Hickman, dibujada por Esad Ribic y coloreada por Ive Svorcina. Se publicaron mensualmente del mayo de 2015 al enero de 2016, pero también hubo muchos tie-ins que complementaron y enriquecieron la historia principal, así como un imperdible camino trazado por el volumen cinco de “Los vengadores” y el volumen tres de “Nuevos vengadores”.

El fin del multiverso Marvel como lo conocemos en el cómic y el cine. Foto: composición / Marvel Comics

¿Por qué es una obra maestra?

El camino previo fue un sálvese quien pueda ante las inevitables incursiones. Así como los personajes, los lectores nos angustiamos porque no había salida ni solución posible. Todos fueron llevados a un punto límite en uno sin retorno. Si el listón ya estaba suficientemente alto, Jonathan Hickman logró dar un cierre a la altura de las expectativas con “Secret wars”. Una historia que empezó con “Los vengadores”, pero que terminó hábilmente a manos de “Los 4 fantásticos”.

Se trata de una epopeya apasionante y deslumbrante de inicio a fin. El escritor logró dominar la grandilocuencia de conceptos como los universos alternativos, futuros apocalípticos y colonizaciones de mundos. Además, demostró conocer a los personajes, mantuvo el ritmo, nos atrapó con su narrativa y aprovechó las semillas que sembró para darnos momentos sublimes. Ya han pasado cinco años desde su publicación y sigue tan impresionante como la primera vez.

Hay mucho en juego en la ficción por su cantidad de personajes, conflictos y subtramas, pero los creadores saben cómo abordarlos. A diferencia de los eventos de Brian Michael Bendis como “House of M”, “Siege”, “Miedo encarnado” o “Avengers vs. X-Men”, la ambición de un artista como Hickman fue más y la diferencia es innegablemente gigantesca. No basta con orquestar minuciosamente un crossover, sino ejecutar las ideas con decoro al punto de ruborizarnos.

El dibujante plasma admirablemente el relato con envidiable desembarazo y sin retraer el ritmo. El colorista dota de vida y pomposidad a las imágenes para el gozo de nuestros ojos. El resultado, en partes y conjunto, no tiene mejor calificativo que arte. Una obra maestra del cómic que es y se siente trascendental en cada viñeta.