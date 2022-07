El beso que acabó la Civil War: Iron Man y Capitán América de otro universo se casan

El tercer día de la San Diego Comic Con 2022 EN VIVO nos reveló detalles increíbles sobre lo que veremos en la fase cinco y seis de Marvel.

Entre todas las noticias reveladas por Kevin Feige, se supo que la segunda temporada de la reconocida serie animada “Waht if...?” llegará en 2023.

También se pudo conocer qué personajes regresarán para los nuevos capítulos, entre ellos están Iron Man y Capitán América, quienes en un universo paralelo de los comics contraen matrimonio.

Iron Man y Capitán América protagonizaron "Civil war". Foto: Marvel Studios

¿En qué universo Iron Man y Capitán América se casan?

Durante la edición “Dark Reign: the fantastic four” de Marvel Comics pudimos ver un cambio significativo en los superhéroes.

Es en esta historieta en el que el fantástico Reed Richards explora diferentes realidades alternas, observando qué fue lo que sucedió en cada una de ellas.

Lo que le causaría mayor impresión fue la realidad presentada en la Tierra 3490, donde Iron Woman y Capitán América contraen matrimonio.

Página del comic "Dark Reign: the fantastic four". Foto: Marvel Comics

Este hecho hizo que la Civil War protagonizada por Steve Rogers y Natasha Stark (Iron Woman) se evite gracias a que ambos confesaron su amor. Es así como contraen nupcias en una ceremonia a la cual la mayoría de héroes de Marvel asisten.

Como vimos anteriormente en “What if...?” todo es posible con el multiverso abierto, por lo que no puede ser descartada la opción de poder ver en pantalla esta adaptación de la historia.