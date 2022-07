La Comic Con 2022 EN VIVO continúa con el día 3 este sábado 23 de julio, fecha en la que Marvel Studios y Warner Bros (DC Comics) presentarán sus más llamativas novedades de cara a sus futuros proyectos. La expectativa hoy está puesta sobre la ya confirmada llegada de Kevin Feige, quien anunciará el futuro de la Fase 5 y las nuevas películas de superhéroes del UCM. También, se esperan los paneles de “House of the dragon” y “Star Trek”.

En la siguiente nota te dejamos una guía para que no te pierdas todo lo nuevo que se viene y sigas la transmisión con lo más destacado de la fecha.

Comic Con 2022 Día 3, Marvel y DC/Warner 10:49 "Pantera Negra: Wakanda por siempre" podría estrenar tráiler El primer avance oficial de "Black Panther 2" podría llegar hoy en la San Diego Comic Con 2022, al igual que hace 5 años en la SDCC de 2017, donde el fallecido Chadwick Boseman celebró junto a los demás miembros del cast. 10:41 DC presentará novedades de 2 películas "Black Adam" y la secuela de "Shazam" revelarán nuevos detalles a los fanáticos hoy en el panel de la Comic Con 2022. También se espera la posible llegada de Henry Cavill, la cual solo es un rumor hasta el momento. 10:24 Se rumora el regreso de Henry Cavill al DC Universe A solo minutos del inicio del evento, el hashtag #HenryCavillSuperman se ha vuelto tendencia y los fanáticos esperan que DC anuncie el regreso del famoso actor al papel que le dio la fama mundial. 10:05 ¡Día 3 en la San Diego Comic Con 2022! Este sábado 23 de julio la Comic Con 2022 continúa. En este tercer día le toca a Marvel y Warner Bros presentar sus nuevas producciones. Se rumora el regreso de Henry Cavill a DC Universe, mientras que los marvelitas esperan con ansisas saber las películas que formaran la Fase 5 del UCM. Además están programados paneles de "House of the dragon" y "Star Trek".

Comic Con 2022: calendario

22 de julio (Día 2)

“El señor de los anillos: los anillos de poder”

“Marvel Studios Animation”

“Tales of The Walking Dead”

“The Walking Dead”

“Rick & Morty: los vindicadores”

“Para toda la humanidad”

23 de julio (Día 3)

Warner Bros

La Casa del Dragón

Star Trek

Marvel Studios

¿Cómo ir a la Comic Con 2022?

Esta edición de la Comic Con 2022 ha sido más que peculiar, ya que los boletos se vendieron en el año 2020. De tal manera, todas las entradas están agotadas y lo más recomendable es esperar a la próxima entrega.

¿Cuántos días dura la Comic Con 2022?

La Comic Con 2022 tiene una duración de cuatro días. Es un evento hecho para fanáticos de las películas, series y demás shows, donde se revelan una gran variedad de novedades.

Comic Con 2022: lo más esperado de Marvel y DC Universe

Lo más esperado de la Comic Con 2022 son los anuncios de Marvel y DC Universe, que desde hace tiempo vienen siendo el blanco principal de varios rumores.

Marvel Studios anunció la Fase 4 en la Comic-Con del 20 de julio del 2019. Foto: Comic Con

Respecto a Marvel Studios, este 23 de julio Kevin Feige anunciará las próximas películas de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel. Recientemente, se expandió el rumor en redes del registro de las próximas películas de los Vengadores: “Avengers: Secret Wars” y “Avengers: Kang Dynasty”.

Black Adam junto a Hawkman en el tráiler de "Black Adam". Foto: captura de Youtube

Por otro lado, en lo que respecta al DC Universe y demás proyectos de la mano de Warner Bros, el panorama no es muy amplio, ya que desde la pandemia se siguen esperando los estrenos de “Black Adam” y “Flash”. También se podría presentar novedades sobre “Shazam! Fury of the gods” y la comentada secuela de “Joker”.