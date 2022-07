“Stranger things 4″: confunden a Eleven con la ‘Reina del sur’ en material inédito

“Stranger things”, creada por los hermanos Duffer, es la serie éxito de Netflix. El final de la cuarta temporada ha incrementado aún más su popularidad y los fanáticos no dejan de comentarla en redes sociales.

Por el momento, no hay mayores detalles de la quinta entrega, pero los seguidores del programa ya tienen disponible el material extra de la última temporada estrenada y no pudieron evitar un singular detalle.

En el apartado “Volviéndose Vecna: una mirada al detrás de escenas”, podemos ver a Millie Bobby Brown conversando sobre la transformación del villano, su conexión con Eleven y su futuro enfrentamiento.

Pese a las interesantes declaraciones, lo que más llamó la atención del fandom fue el look de la actriz, quien terminó siendo comparada con Teresa Mendoza, conocida como la ‘Reina del sur’, una de las leyendas más conversadas dentro de la cultura del narcotráfico en México.

Cabe resaltar que “Stranger things” y “La reina del sur” no tienen nada en común por su temática y personajes. Sin embargo, los fanáticos se han encargado de que ambas series coexistan en los titulares.

Como era de esperarse, los memes no tardaron en inundar las redes sociales. Lo más probable es que Millie Bobby Brown no se pronunciará al respecto, pero sus seguidores no descartan estar atentos a su Twitter.