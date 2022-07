Spider-Man y Daredevil estarán juntos en serie del ‘Trepamuros’ para Disney+

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue expandiéndose por medio de Disney Plus y los fans de Spider-Man no podrían estar más emocionados tras los anuncios en la Comic Con 2022: el superhéroe arácnido tendrá su propia serie.

El programa fue titulado “Spider-Man: fresh year” y todavía no hay muchos detalles al respecto. Sin embargo, dio a conocer que Charlie Cox volverá como el justiciero Daredevil luego de su aparición en “Spider-Man: no way home”.

Sobre su participación, el actor ya había dejado en claro que prefería un espacio más oscuro y orientado al público adulto. Sin embargo, no tiene problemas en que su personaje se mueva en historias más familiares como la nueva serie animada.

“Si quieren hacer una versión más PG de Daredevil, los apoyo para encontrar una manera de hacerlo y que se sienta totalmente en consonancia con todo lo que hemos hecho. Tal vez haya un poco menos de sangre, pero los apoyo para que lo hagan”, contó a Comic Book.

¿De qué trata “Spider-Man: fresh year”?

La historia nos contará los eventos ocurridos antes de la película “Capitán América: civil war” que marcó la primera aparición del Hombre Araña en el MCU. Así conoceremos sus inicios como superhéroe y más de su vida cotidiana.

¿Cuándo se estrena?

La serie llegará al catálogo de Disney Plus en el año 2024. Solo queda esperar más novedades al respecto.