Comic Con San Diego 2022: cómo y a qué hora ver los anuncios de Marvel, DC y más

En el Perú, estamos a poco de recibir a Noah Schnapp de “Stranger things” y más estrellas internacionales para la Comic Convention Latin America 2022. No obstante, hay otro evento muy esperado por fans de todo el mundo: la Comic Con de San Diego, cuya edición de este año no solo permitirá tener al público en un espacio físico, sino que también veremos el gran regreso de Marvel Studios.

Así, podrás conocer qué vendrá para el UCM en lo que queda de la Fase 4, además de los proyectos que presentarán otras reconocidas productoras de cine y TV.

Si no quieres perderte más detalles, a continuación te dejamos toda la información que necesitas.

Marvel Studios confirmó sus nuevas producciones para la Fase 4 en la Comic-Con del 20 de julio del 2019, y ahora traería más detalles sobre lo que queda de la Fase 4 del UCM. Foto: Archivo La República

Fechas y horarios del evento

Las actividades se desarrollarán desde este jueves 21 de julio hasta el domingo 24 de este mismo mes. Para alegría de los fanáticos, la Comic Con abandonará la virtualidad exclusiva, y si estás en la ciudad californiana, podrás asistir y acercarte a todos los módulos que desees desde las 7.00 a. m.

Desde otras regiones, podrás seguir los anuncios a través de las redes sociales de las compañías asistentes. Para ello, debes estar atento sobre todo a Twitter, en donde las actualizaciones se harán casi al instante.

Aun así, debes recordar que muchas novedades tienen su principal enfoque en los fans que estén en el evento.

Las actividades centrales de la Comic Con 2022 se llevarán a cabo del 21 al 24 de julio. Foto: captura web Comic Con San Diego 2022

¿Qué empresas realizarán anuncios?

Como es de esperarse, la Comic Con de San Diego es uno de los lugares indicados para importantes anuncios de futuros proyectos para famosas marcas. En ese sentido, las firmas más destacadas que revelarán sus planes son Marvel Studios, DC Comics, Netflix, Warner Bros y HBO Max.

Por supuesto, estas no son las únicas que estarán asombrando a su público, pues también se ha confirmado la presencia de representantes para AMC, Disney, Apple TV+ más.

Por ello, te dejamos el link de la web oficial de la programación, debido a que hay algunos paneles que podrían adelantarse, atrasarse o hasta cancelarse.

La Comic Con San Diego 2022 se desarrollará del 21 al 24 de julio. Foto: captura web Comic Con San Diego

Anuncios más esperados de Marvel

Por lo pronto, la página web de la Comic Con San Diego 2023 ha enlistado algunos de los paneles que veremos a lo largo de la jornada. No obstante, miles de fans están más que emocionados por las sorpresas que traería Marvel Studios para sus fieles seguidores.

En ese sentido, el portal Screen Rant desliza la posibilidad de que veamos algunos avances para “Black Panther: Wakanda forever”, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, “Guardianes de la galaxia Vol. 3″ y “The Marvels”.

Asimismo, se cree que podrían ofrecer los primeros adelantos del reboot de “Los 4 fantásticos”, sobre todo desde que vimos a John Krasinski como Reed Richards en “Doctor Strange in the multiverse of madness”.

De acuerdo con Deadline, el 23 de julio a las 5.00 p. m. (hora de Estados Unidos), Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, presentará un mega panel.