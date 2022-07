“Pequeños traviesos”, la película de comedia infantil protagonizada por un grupo de niños que pertenecen al mismo vecindario y forman parte del Club de machos antimujeres, se mantiene en la memoria de millones de fanáticos por sus tan icónicos personajes, como Alfalfa Switzer y Spanky MacFarland.

Ahora, y tras casi 28 años de su estreno, muchos de los espectadores se preguntan ¿qué pasó con los actores de la pandilla “Pequeños traviesos”?, quienes con sus divertidas ocurrencias cautivaron a más de uno.

Alfalfa Switzer (Brandon ‘Bug’ Hall)

Tras el éxito de su papel como Alfalfa, el chico tierno de la pandilla, el actor ‘Bug’ Hall protagonizó otros largometrajes como “Somos los peores” (1995) y “La familia Stupid” (1996). Actualmente, ha aparecido en diferentes series como “The X-files”, “Charmed”, “CSI”, y en otras cintas como “Harley and Davidsons” y “This is the year” (2020).

Brandon 'Bug' Hall como Alfalfa Switzer en "Pequeños traviesos". Foto: Hollywood

Spanky MacFarland (Travis Tedford)

Travis Tedford, quien dio vida a Spanky MacFarland en “Pequeños traviesos”, participó en diferentes películas de la década de los 90 como “Slappy: una foca sin igual” y “Bichos: una aventura en miniatura”. Sin embargo, su última aparición en pantalla fue en 2010 con el film “The final”.

Travis Tedford como Spanky MacFarland en "Pequeños traviesos". Foto: Hollywood

Stymie (Kevin Jamal Wood)

Al igual que sus compañeros, el actor Kevin Wood formó parte de cintas infantiles como “Hope”, “America’s dream” y “Babe, el puerquito valiente”. Su última participación en la actuación se dio en la cinta “Estrategias infantiles”, estrenada en el 2000. Hoy tiene 35 años.

Kevin Jamal Wood como Stymie en "Pequeños traviesos". Foto: Hollywood

Froggy (Jordan Warkol)

Jordan Warkol fue quien le dio vida a Froggy; no obstante, después de ese gran éxito, el intérprete solo ha tenido pequeñas apariciones en filmes como “Carpool, todos al coche” y “Bichos: una aventura en miniatura”. Actualmente, se mantiene alejado de los reflectores.

Jordan Warkol como Froggy en "Pequeños traviesos". Foto: Hollywood

Buckwheat (Ross Elliot Bagley)

A diferencia de los otros integrantes del Club de machos antimujeres, el artista Ross Elliot Bagley se volvió popular no solo por su participación en “Pequeños traviesos”, sino también por interpretar a Nicky en la serie “El príncipe de Bel-Air”. Su más reciente presentación fue en la cinta “Gnome alone” del 2015.

Ross Elliot Bagley como Buckwheat en "Pequeños traviesos". Foto: Hollywood

Darla (Brittany Ashton Holmes)

Luego de su papel protagónico como Darla, la actriz Brittany Ashton Holmes participó en “Humanoids from the deep” e “Inhumanoid”. Aunque se alejó del cine, 20 años más tarde reapareció en el film “We hate Paul Revere” (2004).