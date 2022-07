Hace poco te contábamos sobre Matthew Lewis, el actor de “Harry Potter” que se ganó a miles de fans en el papel de Neville Longbottom. Ahora, otra de las estrellas de la saga ha captado la atención de medios internacionales. Se trata de Miriam Margolyes, la artista que interpretó a la profesora Sprout en la querida franquicia, y quien esta vez ha relatado una desagradable experiencia con otro famoso de Hollywood: Arnold Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger ganó fama en los 80 y 90 por protagonizar la saga "Terminator". Foto: Orion Pictures

De acuerdo con Variety, la intérprete británica fue entrevistada por el podcast “I’ve Got News For You”, en donde reveló una desagradable experiencia con el popular Terminator, durante el rodaje de la película “End of days”.

“Es un poco arrogante y no me gusta nada. Es republicano, lo que no me gusta. En realidad fue bastante grosero. Se tiró un gas en mi cara . Yo me tiro gases, por supuesto, pero no me tiro gases en la cara de la gente. Lo hizo deliberadamente, justo en mi cara”, expresó.

“Estaba interpretando a la hermana de Satanás y él me estaba matando, así que me tenía en una posición en la que no podía escapar y tumbada en el suelo. Y se tiró un pedo. No salió en la película, fue en una de las pausas, pero no se lo he perdonado ”, agregó.

¿De qué trata “End of days”?

Dirigida por Peter Hyams, “End of days” contó con la presencia de Schwarzenegger en el papel de un expolicía a la caza de Satanás, antes de que este pueda traer al Anticristo. En el reparto, Margolyes aparecía como una de las aliadas del diablo. Además de los mencionados, el elenco se compuso de Gabriel Byrne, Robin Tunney, Kevin Pollak y Rod Steiger.

Aunque Universal Pictures invirtió un presupuesto de producción de 100 millones de dólares, la recaudación final solo llegó a los 200 millones de dólares en el box office global.

¿Cuántas películas de Harry Potter son en total?

La saga de Harry Potter comprende un total de 8 películas que se expandieron por 10 años desde el 2001 hasta 2011.