Tras su paso por Telemundo, “Pasión de gavilanes 2″ finalmente tendrá su estreno en Netflix. La secuela de la exitosa telenovela colombiana contará con el regreso de sus protagonistas originales, entre ellos Juan Adolfo ‘Gato’ Baptista en el papel del querido Óscar Reyes, quien al final de la primera temporada se casó con Jimena Elizondo (Paola Rey).

Lo que muchos no sabían es que Baptista sufrió un impactante accidente al inicio de su carrera, cuyos estragos no solo le provocaron secuelas permanentes en el rostro, sino que también le impidieron continuar sus proyectos por un breve lapso.

Juan Adolfo Baptista vuelve a dar vida a Óscar Reyes en "Pasión de gavilanes 2". Foto: composición LR/Caracol TV/Telemundo

¿Qué le pasó a Juan Adolfo Baptista?

En un anterior diálogo con el programa “The Suso’s show” de Caracol TV, el intérprete venezolano relató que tuvo una parálisis facial cuando tenía solo 19 años . En ese tiempo, estaba en las grabaciones de la serie “A todo corazón” y fue ahí que su viacrucis empezó.

“Un día antes de terminar la grabación, yo tenía mucho calor y estábamos en un estudio de televisión, y había el boquete de aire para mantener frío el espacio. Me acuerdo de que yo me refresqué ahí”, inició al contar su trágica anécdota.

“Al día siguiente, faltaba una escena para grabar y agarro un vaso de agua y, cuando voy a tomar, se me cae el agua. Pensé: ‘Qué raro’ y este ojo derecho se me resecaba. Sentía como reseco el ojo. A los cuatro días ya estaba totalmente paralizado. Fue duro porque no podía hablar, comer”, precisó.

En ese momento, recuerda haber probado diferentes métodos para tratar de recuperarse. Así, logró volver parcialmente a la normalidad, pero reveló tener aún ciertas secuelas: “Cuando me tomo un traguito, se me apaga un ojo y la gente me ve así (un poco raro), pero es por la parálisis”, detalló.

Por lo pronto, el paso de los años y sus carismáticos personajes han dejado imperceptibles huellas de lo que alguna vez fue una pesadilla. Así, ahora sus miles de admiradores pueden seguir su carrera con el estreno de “Pasión de gavilanes 2″ en Netflix.