“House of the dragon” empoderará a las mujeres más que en “Game of thrones”

“House of the dragon”, precuela de “Game of thrones”, llegará a la plataforma de streaming HBO Max en 2022 para expandir el universo ficticio de George R. R. Martin. Tras el lanzamiento de sus primeros avances, las expectativas de los fans por la historia no podrían ser más altas.

Uno de los personajes más interesantes será el de la princesa Rhaenyra. Ella se enfrenta a su hermano por la corona y la sociedad la condena por sus actos, pero nada la detendrá hasta conseguir el trono y asegurarlo para su descendencia.

En una reciente entrevista para Entertainment Weekly, Emma D’Arcy expresó estar orgullosa de que su personaje “lleve la feminidad hasta los límites” a fin de empoderar a las mujeres a diferencia de lo que vimos en “Game of thrones”.

“Ella es una persona que se siente en desacuerdo con la forma en que el mundo la mira, incluso con esta etiqueta como la ‘Delicia del reino’, lo que implica una pasividad, siendo objeto de miradas ingentes de la gente”, contó al medio.

Esta vez, fans podrán saber más sobre la familia Targaryen. Foto: HBO Max

“Ella tiene una increíble conexión con su tío Daemon. De alguna manera, son [del] mismo tejido y, sin embargo, las reglas son completamente diferentes [para ellos]”, ejemplificó.

¿De qué trata “House of the dragon”?

La serie se centrará en el linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros hasta su caída en la revolución. Asimismo, se enfocará en los eventos sucedidos 300 años antes de “Game of thrones”.

¿Quién escribio House of the Dragon?

“House of the dragon” es una serie de televisión creada por Ryan Condal, quien se basó en la obra “Canción de hielo y fuego”, del escritor George R. R. Martin, quien escribió también la historia original que adaptó “Juego de tronos” en HBO.