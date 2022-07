“Resident evil” y las fallidas adaptaciones de Netflix que no perdonamos

La nueva adaptación de “Resident evil” —esta vez a cargo de Netflix— llegó a la plataforma de streaming y su visionado nos ha dejado más descompuestos que sus propios zombis. Los intentos por convertir el famoso videojuego de Capcom solo se compara con el número de decepciones que nos produjo cada uno, y eso es quedarse cortos.

Aunque colgarse de una franquicia ya consolidada parecía una apuesta ganadora, el resultado ha sido tan tedioso como un spin-off de “The walking dead”. Pero la compañía ya había dejado claro en enfoque de sus producciones: está evitando proyectos arriesgados y de autor como “The irishman”, aclamada, pero poco exitosa lucrativamente, a fin de enfocarse en el gran público.

Su ranking de popularidad es un claro reflejo de la demanda y que los consumidores más críticos no forman parte de este público masivo. Por supuesto, hay excepciones a la regla gracias a la naturaleza mainstream u otros milagros inesperados. No todo es malo, pero esta irreconocible adaptación es malísima. Su consciente manufacturación es una cachetada desvergonzada al fandom.

“Resident evil”, víctima del teléfono malogrado

Hay más cine en los videojuegos de “Resident evil” que en todas las adaptaciones. No por nada estas no son canónicas y siempre quedaron en la sombra del material original. Ya sea que miren al pasado (las películas de Milla Jovovich) o miren al futuro (serie de Netflix), el resultado falla porque no logran capturar la esencia ni dominar el terror que amerita su premisa.

El producto no podía ser más extraño para los cercanos y decepcionante para los ajenos que solo buscaban una buena historia de muertos vivientes. Si alguien creyó que sería fácil contar un relato terrorífico con misterios, conspiración y criaturas deseosas de sesos, la serie parece haberse apañado en hacerlo ver como un imposible.

No sería sorpresa si los creadores de nuevos proyectos alrededor de la marca se limitaran con leer la sinopsis de los juegos. El propio intérprete de Albert Wesker afirmó desconocer su existencia y que solo se había basado en las películas, constatando que las nuevas producciones son víctimas del teléfono malogrado.

No importa que hayas estado viendo o haciendo en vez de visualizar “Resident evil”, ya ha sido una mejor inversión de tiempo. Aunque no es lo peor del género, poco provecho se le puede sacar a una serie que de original no tiene nada y de calco todo. Nada destaca por propia fuerza, no emociona ni tienta que regresemos por más, aunque ya haya planes de una segunda temporada.

En esa ola de fallidas adaptaciones sobresalen “Death note” y “Cowboy Bebop”, con tristeza para los amantes del anime. El primero tomó un rumbo diferente al material original y el segundo uno muy parecido. Pese a ello, ambos culminaron en fracaso y la lección quedo clara: no importa lo fiel que seas si no cuentas bien la historia. Con suerte, las adaptaciones “Avatar: la leyenda de Aang” y “Yu Yu hakusho” podrían correr mejor fortuna.