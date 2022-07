“Xena: princesa guerrera” y su trágico final: un sacrificio que salvó almas, pero mató a fans

Sin duda, “Xena: la princesa guerrera” fue un mega icono de la televisión, cuyo legado ha sido honrado en diversas oportunidades en la pantalla chica y hasta en el cine, gracias a su reciente e ‘inadvertido cameo’ en “Doctor Strange in the multiverse of madness”. Estrenada en 1995, la serie fue protagonizada por la actriz Lucy Lawless, quien estuvo acompañada en el reparto por Renée O´Connor en el papel de la recordada Gabrielle.

Ahora posicionada como una producción de culto, debido a su gran fanaticada y su historia fantástica, este exitoso título cerró su trama en junio de 2001, con un capítulo que le desgarró el corazón a miles de espectadores, además de convertirse en una agridulce despedida para el público.

"Xena, la princesa guerrera" fue una de las series ícono de los años 90. Foto: Pacific Renaissance Pictures

¿Cuál es el final de “Xena: la princesa guerrera”?

La historia de “Xena: la princesa guerrera” concluyó con el episodio “A friend in need”, traducido al español como “Un amigo en apuros”. En esta narrativa se introdujo un suceso que ocurrió hace miles de años y del cual la audiencia no tenía conocimiento hasta ese momento (esto fue parte de la polémica).

Xena se había hecho amiga de una joven llamada Akemi, quien había matado a su padre y luego le pidió a nuestra guerrera protagonista que hiciera lo mismo con ella. Poco tiempo pasó para que los aldeanos se enteraran y fueran a atacarla.

Conducida por la ira, la princesa guerrera quemó el lugar y murieron 40 mil personas aquel día. Acto seguido, el padre de Akemi se convirtió en el temible y despiadado Lord Yodoshi, a quien empezaron a conocerlo como ‘El devorador de almas’.

Pocos fanáticos soportaron el trágico final del personaje

Un sacrificio que mató a los fans

Para terminar con Yodoshi, era necesario que alguien inmortal lo enfrentara. Sin embargo, Xena decidió hacerlo por su propia cuenta (muy heroica ella, por eso la amamos), aunque tras una ola de flechas y de una manera rápida e impactante para los fieles admiradores de la ficción, el personaje de Lucy Lawless fue decapitado en un abrir y cerrar de ojos.

En este punto, su alma pudo volver a la batalla y para enfrentar a su enemigo y liberar a las 40 mil almas. Gabrielle intentó regresarla de la muerte, pero Xena comprendió que este sacrificio era necesario mantenerse como tal , para que ella se reconcilie con su oscuro pasado y los que salvó puedan descansar en paz.

Con todo ello, muchos creen que el deceso abrupto e imprevisto de nuestra heroína no fue la mejor decisión para ponerle punto final a una historia que, a pesar de los años, tuvo un desarrollo importante para sus personajes y una narración que logró implantarse tan fuerte en el corazón de los espectadores. Aun así, es imposible que este ‘impasse’ le quite el status de icono a una producción tan memorable.