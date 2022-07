De Disney a OnlyFans: Dan Benson se vuelve ‘actor 18+’ para apoyar a la comunidad LGTBIQ+

Imposible no recordar aquellas épocas en las que prendías la TV, ponías Disney Channel y no querías perderte un solo capítulo de “Los hechiceros de Waverly place”. Esta famosa serie de mediados de los 2000 fue, sin duda, un trampolín a la fama para Selena Gomez, quien recientemente se besó con Cara Delevingne para “Solo asesinatos en el edificio”. No obstante, la protagonista no fue la única que gozó de mucha popularidad.

Entre las estrellas del reparto también estuvo Dan Benson, el querido actor que dio vida al alocado, pero tímido, Zeke Beakerman. El artista también formó parte de otras exitosas producciones infantiles, como “Phil del futuro”, “Zoey 101″, entre otras, aunque todos lo recuerdan por su paso en la ficción de los magos de Waverly.

Dan Benson como Zeke para "Los hechiceros de Waverly place". Foto: Disney

De chico Disney a OnlyFans

Dan Benson ha decidido reinventar su trayectoria, por lo cual —motivado por los estragos de la pandemia— ha abandonado su tierna imagen y ha dado un salto al entretenimiento para adultos: ya tiene su cuenta de OnlyFans.

Dan Benson deja atrás su pasado como chico Disney y ahora es una estrella de OnlyFans. Foto: @danleebenson/Instagram

Como podrás imaginar, su contenido —definitivamente clasificado como 18+— ya ha empezado a circular por Twitter, por lo que muchos se han interesado en darle una chequeada a su perfil de la red social. Para sorpresa o esperanza de sus nuevos seguidores, el actor menciona que todo lo hace por una noble causa.

“Utilizaré este nuevo recurso para luchar y apoyar a las comunidades LGBTIQ+ que se merecen mucho más de este país”, dijo a través de un tuit, en el que adjuntó una fotografía suya.