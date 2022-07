A manera de una tierna parodia de Tarzán, “George de la selva” fue estrenada un 16 de julio de 1997 por la propia Disney. Esta película de aventuras y comedia familia nos presentó a un joven Brendan Fraser en el papel del icónico humano criado por gorilas. Bastó poco tiempo para que el personaje y el actor se hicieran de gran fama y se convirtieran en grandes referentes de recuerdos infantiles.

Luego de ello, el artista pasó a protagonizar la también reconocida cinta “La momia”, en la cual interpretó a Rick O’Conell, el héroe que le extendería su status de estrella en Hollywood. Sin embargo, conforme los años pasaban, los fans comenzaron a olvidarlo, hasta que se hizo viral por una serie de fotos que expusieron su drástico cambio físico.

¿Qué pasó con Brendan Fraser?

Brendan Fraser se había posicionado como un talento prometedor en la década de los 90. Pero él mismo reconoció, según declaraciones recogidas por la revista Esquire, que se alejó de su pasión a raíz de que sufrió abuso por parte de Philip Berk, entonces presidente de la Asociación Extranjera de Hollywood (HFPA), misma que organiza los Globo de Oro

“Me sentí enfermo. Me sentí como un niño pequeño. Sentí como si tuviera una bola en la garganta. Pensé que iba a llorar. (…) Me culpaba a mí mismo y me sentía miserable, porque decía: ‘Esto no es nada; este tipo extendió la mano y palpó un poco’. Ese verano pasó, y no puedo recordar en qué me dediqué a trabajar a continuación”, expresó.

En efecto, su batalla interna no le habría dejado ver el panorama competo y se mantuvo en una burbuja de poco interés en mantener su carrera a flote, al menos durante la transición de los 90 a la generación de los 2000.

Cuando finalmente decidió ponerle un alto a lo que había vivido, optó por integrar lo que creía eran proyectos para su renacer como actor. Aun así, sus decisiones no lo llevaron a un camino de éxito, pues estuvo en filmes que no lograron convencer a la crítica y pasaron desapercibidos por el público.

Brendan Fraser fotografiado en junio de 2021 en el estreno de "No sudden move". Foto: El País

El regreso de un grande

Fue hace algunos años que, en su reaparición mediática, impactó a más de un admirador con un aspecto totalmente diferente al recordado, un choque bastante inesperado para quienes no siguieron su trayectoria durante sus ‘épocas más oscuras’.

No obstante, la “Trust” de 2018 le permitió reingresar a las grandes esferas de Hollywood. Desde ese entonces, ha participado en producciones no tan pomposas, pero que sus seguidores aprecian por el hecho de regresarle la gloria a quien fue un ícono.

De ese modo, se sabe que ha actuado en capítulos de “Doom Patrol”, de DC para HBO Max. Asimismo, será el villano Firefly para el largometraje del DCEU “Batgirl”.

En tanto, está por estrenar la película “The whale”, dirigida por el famoso cineasta Darren Arranosfy y en donde compartirá escenas con Sadie Sink, la estrella de “Stranger things”. Además, entre lo nuevo que sigue para él, también está “Killers of the flower moon”, de Martin Scorsese, y en el cual será compañero de reparto para Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y más.