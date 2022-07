¿Grogu plagió a Gizmo? Director de “Gremlins” dice que Baby Yoda es una “copia descarada”

Cada vez falta menos para la tercera temporada de “The Mandalorian”, pero mientras ese día llega, la serie de “Star Wars” se ha visto envuelta en una polémica: Joe Dante, director del clásico ochentero “Gremlins”, ha señalado que el personaje de Grogu es un plagio de Gizmo, con quien comparte varias características en su diseño. ¿Qué dijo el cineasta sobre la creación de Dave Filoni y Jon Favreau?

En una entrevista con San Francisco Chronicle, Dante explicó que, luego de su trabajo en la cinta original, así como su secuela “Gremlins 2: La nueva generación” (1990), para él no hay dudas respecto al enorme parecido entre el pequeño ser de raza Mogwai y el de la misma especie de Yoda.

“Creo que la clave de la longevidad de estas películas es este personaje, que es esencialmente como un bebé. Lo que me lleva, por supuesto, al asunto de Baby Yoda, que es simple y llanamente una copia. Una copia descarada , diría”, explicó el cineasta.

Gizmo volverá en la serie animada de HBO Max basada en "Gremlins". Foto: Warner Bros

Sobre la creación y aparición de Grogu en “The Mandalorian”, se sabe que involucró un arduo debate entre Dave Filoni y Jon Favreau, showrunners de la serie de “Star Wars”, quienes ya han confirmado antes que este personaje es de la misma raza de Yoda, la cual es un misterio hasta hoy.

“Tenía una especie de aspecto tonto y feo” , dijo Favreau a Vanity Fair. “No lo queríamos demasiado lindo”, confesó.

Grogu volverá en "The Mandalorian 3". Foto: Disney+

El futuro de Baby Yoda y Gizmo

Grogu, conocido popularmente como ‘Baby Yoda’, apareció por última vez en la serie de “El libro de Boba Fett” y reaparecerá en la tercera temporada de “The Mandalorian”.

Asimismo, Gizmo volvería en la serie animada “Gremlins: secrets of the Mogwai”, la cual llegará a HBO Max, pero que aún no tiene una fecha exacta de estreno.