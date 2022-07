Sin duda alguna, “Betty, la fea” es una de las telenovelas ícono de Latinoamérica. Con más de 20 años de haber sido estrenada, la ficción se mantiene vigente y esto se vio reflejado tras su ingreso a Netflix, streaming donde cobró una nueva popularidad.

Con más secretos que revelar y con sus actores dispuestos a contar detalles de la trama y del detrás de cámaras de “Yo soy Betty, la fea”, un especial de TV Azteca nos reveló lo que pasó entre Ana María Orozco y Julián Arango, quienes estuvieron casados y se divorciaron mientras grababan la ficción.

Ana María Orozco y Julián Arango, la relación que acabó en “Betty, la fea”

Quizás no muchos saben, pero Ana María Orozco y Julián Arango estaban casados en la vida real . Su unión se dio en 1999 y su separación fue en 2000, en plenas grabaciones de “Betty, la fea”. Su situación amorosa afectó a la producción de la telenovela, y eso lo cuenta Arango en el especial que produjo el canal mexicano.

Ana María Orozco y Julián Arango estuvieron casados. Foto: difusíón

“Nos conocimos en la telenovela ‘Tiempos difíciles’. Duramos casados un año y nos separamos en la mitad de las grabaciones de “Betty, la fea”. Ella no salía del estudio cuando me tocaba a mí. Nos fuimos alejando con el paso del tiempo”, mencionó el actor.

Con versiones de una supuesta infidelidad por parte de Orozco, su exesposo las negó y mencionó que fue más un desgaste de la relación. “Ella tuvo una segunda relación después, pero no durante el matrimonio. No hubo nada de infidelidad. Creo que nos tocó en pleno tsunami de popularidad de la serie y pues ahí quedó todo. La separación no fue dura, fue natural”, compartió.

Así también, habló sobre las escenas que grabaron juntos y que para él cerraron su relación en pantalla. “Hay un momento en el que yo le tengo que diseñar el vestido de matrimonio a Betty. Recuerdo que hubo un sentimiento detrás, no fue fácil de hacer. Pero hay otro momento muy especial para mí, aquel que finaliza el desfile de Ecomoda. Hugo Lombardi iba a renunciar, pero Betty lo persuade. Lo que se dicen es emotivo y dio fin a todo”, mencionó.