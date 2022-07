“Bajos instintos”: Sharon Stone, crimen, pasión y la escena más pausada

Con “Bajos instintos”, el director Paul Verhoeven compaginó el erotismo y crímen como si el cine fuese una vieja amante. No es fácil hallar el punto G en lo cinematográfico y exponerlo de tal forma sin despojarle lo artístico. Lo que podría haber sido un tema vulgar, termina siendo un visceral rompezabezas para descubrir al responsable de un homicidio.

En la película vemos cómo el agente Nick Curran (Michael Douglas) vigila a Catherine (Sharon Stone) por ser la principal sospechosa del brutal asesinato de su pareja. Poco a poco se van haciendo íntimos, pero él sigue buscando pruebas en su contra sin imaginar la complejidad del caso. De inicio a fin, nos sumergemos gracias a su suspenso, erotismo, sorpresas y la feroz química del duo protagónico.

No por nada la película es uno de los mejores estrenos de los años 90 y catapultó a Stone como estrella de talla mundial. Esto último gracias a que su personaje como femme fatale es el máximo atractivo por su inteligencia y fiereza. Además, protagoniza la escena más pausada de la cinta: el interrogatorio donde cruza las piernas y expone el morbo de miles de espectadores.

El cruce de piernas más famoso de la historia del cine

En la película, la sospechosa de asesinato, Catherine Trammell, se sometió a un interrogatorio. Cuando se creía que no tenía escapatoria, un genial revés hace que ella termine dominando a los policías y a los espectadores cuando cruza las piernas. Nunca se sabrá el número de veces que los fans quemaron el video rebobinando y pausando la escena en cuestión; otro de los misterios que dejó la cinta más allá de su trama.

La inacabable disputa entre Sharon Stone y Verhoeven

Treinta años después, otro enigma sigue sin encontrar repuesta: ¿El director tenía el consentimiento de Sharon Stone para exponerla de tal forma? Según Verhoeven, la actriz sabía perfectamente lo que estaba haciendo y se mostró encantada con el resultado, pero intentó eliminar el plano de su entrepierna por todos los medios cuando sus agentes le advirtieron que esa escena arruinaría su carrera.

La actriz tiene otra versión sobre cómo ocurrió la famosa secuencia: Verhoeven la habría engañado. “Cuando la rodamos, iba a ser una insinuación, pero el director me dijo: ‘Se puede ver el blanco de tu ropa interior, necesito que te la quites’. Él me aseguró que no se vería nada, así que me la quité”, reveló.

Cuando finalizaron el rodaje, ella analizó el plano y realmente no se veía nada porque no existía la alta definición. Todo cambió cuando la cinta se proyectó en pantalla grande: “Me quedé en estado de shock. Al terminar la película, me levanté, me acerqué a Verhoeven y le di una bofetada”.

Años más tarde, la estrella no tuvo problemas en admitir que la secuencia funcionaba para la historia e iba acorde al personaje. Sin embargo, no perdona que el director no haya tenido la cortesía de enseñarle el montaje final antes de quedar en la perpetuidad.