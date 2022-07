De “Black Panther” a “Barney”: Daniel Kaluuya explica por qué hará la película

“Barney y sus amigos” tendrá live action en el cine y los niños que crecieron con sus aventuras no podrían estar más impresionados con la noticia. Ciertamente, el resultado dará de qué hablar pero aún se desconocen varios detalles al respecto.

En una reciente entrevista para The Hollywood Reporter, Daniel Kaluuya confirmó que será el productor y que se encuentra desarrollando el libreto. Además, explicó por qué decidió sacar adelante el proyecto.

“Barney nos enseñó: ‘Te quiero yo, y tú a mí. ¿No dirás que también me amas?’ [en la versión de habla inglesa]. Esa es una de las primeras canciones que recuerdo, ¿y qué sucede cuando eso no es cierto? Pensé que eso es realmente desgarrador. No tengo idea de por qué, pero parece que tiene sentido”. declaró al medio.

“Parece que hay algo inesperado que puede ser conmovedor pero optimista. Especialmente en este momento ahora, creo que eso es realmente, realmente necesario”, recalcó sobre su mensaje de empatía y amor hacia el prójimo.

De acuerdo al actor, sus más recientes películas están muy alineadas a lo que representa como hombre, pero no constituye toda su persona. “Amo las cintas para niños. ¿Cómo conocieron todo el cine? Al ver películas para niños. No me quiero restringir a las limitaciones de cómo me percibe la gente”, puntualizó.

Como se recuerda, “Barney y sus amigos” llegó en 1992 para volverse un éxito arrollador en la pantalla chica. Con un total de 13 temporadas, el dinosaurio se convirtió en el favorito de los niños gracias a sus aventuras, humor y lecciones de vida.