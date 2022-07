“Bajos instintos” y la historia de su escena erótica: a 30 años del engaño a Sharon Stone

Han pasado 30 años desde que “Bajos instintos” llegó para dejar boquiabierto a Hollywood. La película dirigida por Paul Verhoeven se estrenó en 1992 y recaudó más de $352 millones en todo el mundo, algo que no sorprendió, sobre todo por las escenas de alto impacto que presenta.

Con el público enamorado del juego psicológico que tenía a un policía (Michael Douglas) y una novelista (Sharon Stone) envueltos en un vaivén de emociones, una escena —con un cruce de piernas de protagonista— dejó a todos sin palabras.

Una escena ícono que nació de una mentira

Con “Bajos instintos” como una cinta que guardó más de una anécdota detrás de su creación, la duda iba detrás de qué tan intensa y difícil de hacer fue. Reacciones violentas e intensas confrontaciones en el set fueron confesadas por Sharon Stone en el 2021 mediante un artículo que publicó en la revista Vanity Fair.

En un extracto de las memorias de la actriz, “La belleza de vivir dos veces”, Stone dijo que inicialmente se mostró reacia a quitarse la ropa interior para la famosa escena de a película, pero dijo que Verhoeven le aseguró que nada sería expuesto en el corte final.

El problema entre los dos surgió luego de que Sharon Stone fue invitada a una proyección preliminar con todo el equipo de producción, reunión donde también estaban los agentes y productores involucrados en el proyecto. En las imágenes, la privacidad de la actriz fue expuesta. Molesta y dándose cuenta de que había sido engañada, abofeteó a Paul Verhoeven.

“Así fue como vi la escena por primera vez. Bueno, no solo yo. Esto sucedió luego de que en escena me dijeron: ‘la imagen no es clara, solo necesito que te quites la ropa interior para que la luz no se refleje en ella’”, escribió Stone. “Luego de ver la imagen sin editar fui furiosa a la cabina de proyección, lo vi a Paul y le di una bofetada. Salí, me fui a mi auto y llamé a mi abogado”, agregó.

Sharon Stone dio vida a Catherine Tramell en "Bajos instintos". Foto: Columbia Pictures

Dos versiones de la escena de Sharon Stone

Stone comentó que, tras hablar con su abogado, este le informó que podía evitar que la película se estrenara a través de una orden judicial, ya que las normas de producción establecidas por el Screen Actors Guild, le permitían hacer eso. Finalmente, permitió que se incluyera la escena.

“Le informé a Paul sobre las opciones que me dieron. Por supuesto, negó que se puedan a llevar a cabo. Era una actriz, una mujer de 34 años sola; ¿qué opciones podía tener? Así que evalué muchas cosas y elegí permitir que la película vea la luz. ¿Por qué? Porque era correcta para ella y el personaje; y porque, después de todo, la hice y estoy orgullosa”, agregó.

“Bajos instintos” es la película más famosa de la ganadora del Oscar, Sharon Stone. Foto: Columbia

Pero Verhoeven también ha dado su punto de vista sobre esta mítica escena. En el 2017, en conversación con ICON, el director negó que Stone desconociera el cómo iba a concluir la escena tras la edición final.

“Sharon está mintiendo. Cualquier actriz sabe lo que se va a ver si le pides que se quite la ropa interior. Cuando vio la escena, ella estaba rodeada de otras personas, incluidas su agente y su publicista, se volvió loca. Le dijeron que la escena arruinaría su carrera, por lo que me pidió que la quitara. Le dije que no”.

Todo indica que la historia detrás de este momento ícono del cine tendrá siempre dos versiones. Por lo que se ha dicho, en la escena solo estaban Stone, Verhoeven y el director de fotografía, Jan De Bont, ya que la actriz había pedido rodarla sin nadie más. Tras el estreno, la secuencia se convirtió en el momento erótico más comentado de la década de 1990.

¿De qué trata “Bajos instintos?

"Bajos instintos" fue protagonizada por Sharon Stone y Michael Douglas. Foto: Columbia Pictures