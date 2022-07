“Top gun: Maverick” hundió a “Titanic”: cinta de Tom Cruise es la más taquillera de Paramount

Imparable. La secuela “Top gun: Maverick” ha superado oficialmente a “Titanic”. Variety ha informado que el filme es ahora el más taquillero en la historia de Paramount en el territorio estadounidense.

Tras numerosos retrasos relacionados con la pandemia de la COVID-19, la película no solo se ha llevado buenas críticas, también el gusto del público, uno que ha quedado fascinado con el regreso de Tom Cruise, Pete ‘Maverick’ Mitchell, al mando de un nuevo grupo de reclutas de combate.

De esta manera, “Top gun: Maverick”, la exitosa producción de Paramount, superó los US$ 600 millones en ventas de boletos en Estados Unidos , un hito que solo una docena de películas ha conseguido.

Después de muchos cambios de fecha de estreno, este 26 de mayo por fin llegó a los cines de todo el mundo “Top gun: Maverick”. Foto: Paramount Pictures

“Titanic” vs. “Top gun: Maverick”

El dinero que viene obteniendo en taquilla le ha permitido superar al éxito comercial de 1997 de James Cameron, “Titanic”, el cual obtuvo en su momento US$ 600,7 millones por concepto de venta de boletos solo en EE. UU.

Con relanzamientos posteriores, la cinta protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio ha generado US$ 660 millones y US$ 2,2 mil millones a nivel mundial, coronándose como el tercer lanzamiento más grande de todos los tiempos.

Después de casi dos meses en los cines, “Maverick” ahora es la doceava cinta con mayor recaudación en Estados Unidos. Con el paso de los días, se espera que pase también a “Los increíbles 2″, con US$ 608 millones, y probablemente supere a las cintas “The avengers” (US$ 623 millones) y “Star Wars: episodio VIII - Los últimos Jedi” (US$ 620 millones).