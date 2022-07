Johnny Depp y Amber Heard expuestos en documental: su mediático caso llega a TV

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard fue uno de los más polémicos de últimos años. Seguido por millones de fanáticos y transmitido por las redes sociales, ahora llegará a la TV bajo el título: “A marriage on trial: Johnny Depp, Amber Heard and truth in the age of social media”.

El canal estadounidense NBC será el encargado de transmitirlo. Así, a través de un tráiler, ha brindado detalles de lo que veremos del caso finalizado hace poco menos de dos menes.

Analizado desde la influencia que tuvieron las redes sociales en la decisión de los jueces, nuevos secretos serán revelados en esta producción única.

Amber Heard deberá pagar 10 millones a Johnny Depp. Foto: AP Photo

¿De qué tratará “A marriage on trial: Johnny Depp, Amber Heard and truth in the age of social media”?

El juicio fue público, por lo que la mayoría de detalles de lo que sucedió es conocido por los seguidores del caso. Es por eso que el documental buscará explorar la relación e influencia que tuvieron las redes sociales, en especial TikTok, en la decisión final de los jueces.

Incluso, esto fue confirmado por la abogada de Heard, Elaine Bredehoft, quien durante una entrevista señaló a las redes sociales por crear promover ataques contra su clienta: “Se iban a casa todas las noches. Ellos tienen familias. Las familias están en las redes sociales. Tuvimos un descanso de 10 días en el medio debido a la conferencia judicial. No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso. Y fue horrible. Estaba desequilibrado ”.

Los abogados de Amber Heard presentaron una moción de 51 páginas en la que pedían a la jueza que anulara el veredicto en favor de Johnny Depp. Foto: EFE

¿Aparecerán Johnny Depp y Amber Heard en el documental?

No. Sin embargo, se los podrá ver a través de imágenes del juicio y de entrevistas pasadas.

¿Qué entrevistas en exclusiva tendrá el documental?

El documental de 30 minutos incluirá entrevistas con Elaine Bredehoft, la directora ejecutiva de la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, Ruth Glenn; el profesor de Derecho de la Universidad Americana y experto en violencia de género, Jamie Abrams; Doha Madani y Kat Tenbarge de NBC News; Nigel Smith de la revista People, entre otros medios más.

Amber Heard junto a su abogada Elaine Bredehoft. Foto: referencial

Tráiler de “A marriage on trial: Johnny Depp, Amber Heard and truth in the age of social media”