“Top gun: Maverick”: Tom Cruise rompe récords y supera éxitos de Marvel

“Top gun: Maverick” trajo la adrenalina a los cines y rompió récords para la carrera de Tom Cruise. Pocos esperaban la secuela y terminaron inspirados por la potente historia llena de emociones. Ahora, los fans incluso piden otra secuela para cerrar la trilogía.

Lo que varios desconocen es que Tom Cruise no quería realizar esta segunda parte tras las duras críticas que recibió la primera entrega acusada de ser una propaganda bélica patriota.

“Quiero que los niños sepan que la guerra no es así, que ‘Top gun’ era solo una atracción de parque de atracciones, una cinta divertida con calificación PG-13 que no debía ser la realidad. Por eso no hice las secuelas. Habría sido irresponsable”, contó el actor a Playboy.

Todo cambió con la presión de los fans y sobre todo la idea que el director Joe Kosinski tenía guardada para la segunda parte. “Cuando terminé la presentación, Tom cogió el teléfono y llamó al jefe de Paramount Pictures y le dijo: ‘Vamos a hacer esta película’”, reveló el cineasta

Tras el estreno de “Top gun 2”, la buena acogida se ha reflejado en los números de taquilla. Hasta la fecha, el filme cuenta con una recaudación que ya superó los 1.180 millones de dólares a nivel mundial, con lo que dejó atrás a dos grandes superproducciones de Marvel Studios: “Capitán América: civil war” y “Spider-Man: far from home”.