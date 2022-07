Luego de las repercusiones que ha generado Marvel con el estreno de la película “Thor: Love and Thunder”, la casa cinematográfica sigue dando que hablar, ahora no por algún nuevo proyecto, sino de parte de los artistas de efectos especiales, conocidos como VFX, quienes evidenciaron su rechazo en volver a trabajar con la compañía estadounidense.

“Plazos impracticables” y “una inmensa presión que genera estrés”, son algunas de las críticas que estos profesionales expresaron en contra de la empresa dedicada al entretenimiento que, desde que inició su universo cinametográfico en el 2008, ha crecido notablemente hasta ubicarse como líder en su rubro, logrando diversos éxitos en taquilla cada año.

La web The Gamer se encargó de recopilar las quejas vertidas en un foro en el portal Reddit, donde diversos trabajadores de efectos especiales encontraron el punto ideal para compartir sus malas experiencias con la casa realizadora. “ Marvel tiene probablemente la peor metodología de producción y gestión de VFX que existe ”.

El usuario Reddit Independent-Ad419 fue uno de los que incentivó las reacciones en masa, pues abrió un hilo donde se pudieron leer numerosas experiencias en contra de la productora de “Avengers”. “Llevo casi tres años seguidos de Marvel. Bienvenidos al séptimo nivel del infierno”, o “ a los artistas que trabajan en los programas de Marvel definitivamente no se les paga equivalente a la cantidad de trabajo que realizan ”, fueron algunas de las reacciones.

UCM viene recibiendo gran cantidad de críticas negativas. Foto: Marvel

“Estoy en mi tercer proyecto de Marvel seguido y, literalmente, me desperté a las 5.30 a.m un sábado con estrés pensando ‘ya no quiero hacer esto más’”, relató el usuario RANDVR. “Ahora son las 6.00 a. m. y esto haciendo un reel para aplicar en algún lugar que tenga otros proyectos además de Marvel, porque ya no puedo hacer esto”, añadió.

Una de las críticas más recientes, fue realizada por el usuario @raistlinuk quien narró lo vivido con una de las últimas series de Marvel. “Me tomó más de seis meses recuperarme de la crisis de WandaVision. No vale la pena. No cuando hay proyectos mejor ejecutados que se ven igual de bien”.

Debido a que algunas de las producciones en mención son recientes, es poco probable el gigante de la industria del entretenimiento haya variado las condiciones de trabajo de las que muchos extrabajadores se lamentan, no obstante, queda esperar algún pronunciamiento oficial de la misma.