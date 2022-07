Marvel en los Emmy 2022: Chadwick Boseman recibe nominación póstuma

Los Premios Emmy celebrarán su 74° edición el próximo 23 de septiembre. Ante esto, los fans están emocionados por descubrir qué producciones de la televisión serán galardonadas. Si bien faltan algunos meses para que esto ocurra, la organización ya liberó la lista de nominados.

Para alegría de los seguidores del MCU, Marvel Studios se ha hecho un notorio espacio en la ceremonia. Con un total de 19 nominaciones en diferentes categorías, el estudio deja en evidencia que su debut en la pantalla chica ha sido más que exitoso.

Nominados a mejor serie dramática en los Emmy 2022. Foto: captura YouTube

De acuerdo a un reciente informe de Deadline, “Moon knight” lideró las nominaciones con 8 de estas, seguido de “Loki” con 6, “Hawkeye” con 2 y “What If...?” con 3.

De todas las mencionadas, una ha llamado la atención de los fans y la industria. Se trata de la nominación póstuma de Chadwick Boseman en la categoría de interpretación destacada de la voz en off de un personaje. Ciertamente, su trabajo en la serie animada no dejó indiferente a nadie.

A continuación, te compartimos contra quiénes estará compitiendo:

F. Murray Abraham por “Moon knight”

Julie Andrews por “Bridgerton”

Maya Rudolph por “Big mouth”

Stanley Tucci por “Central park”

Jessica Walter por “Archer”.

Un reconocimiento bien recibido

“¡Qué increíble honor! Gracias a la nominación póstuma de Chad a los Emmys a mejor voz en off de personaje por su interpretación de T’Challa en la serie animada “What if ...?” de Disney Plus y Marvel Studios”, comentó la producción por medio de Twitter.

.