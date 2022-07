Ashley Peldon, la actriz que vive de gritar en películas: ¿dónde la has escuchado antes?

Los actores de voz normalmente están asociados a producciones animadas y, en su trabajo, muchas veces, recae el hecho de qué tan icónico pueda volverse un personaje. Aprovechando el reciente estreno de “Minions 2″ y un trend viral, Gru viene dando de qué hablar gracias a su acento especial. Sin embargo, este tipo de actuación tiene un espectro bastante amplio de posibilidades, y eso lo sabe muy bien Ashley Peldon.

Ashley Peldon trabaja como artista de gritos en Hollywood. Foto: Business Insider

Probablemente, su nombre no te suena conocido, pero es muy posible que la hayas escuchado soltar alaridos de pavor en diversas películas de Hollywood. Sí, leíste bien, la artista, que inició desde muy corta edad en la industria, se dedica a gritar, literalmente.

“La gente dice que tengo un doble registro cuando grito, por lo que puedes escuchar dos sonidos al mismo tiempo. Suena mejor y más completo en dos registros. La gente que me conoce y me contrata dice que sueno extremadamente alto. Los ingenieros de sonido siempre tienen que bajar los controles del micro”, explicó Peldon a Business Insider.

¿Dónde la has escuchado antes?

Ashley Peldon tiene 38 años y vive en Los Ángeles junto con su esposo y sus dos hijas. Puede parecer algo extraño, pero es razonable asumir que cuando les preguntan a las pequeñas sobre el trabajo de su madre, la respuesta puede ser tomada como algo inesperado: ella grita.

Así, las cintas que cuentan con sus despavoridos chillidos son “Scream”, “Jurassic world”, de 2015; “Actividad paranormal”, de 2019; y la más reciente nominada a los Premios Oscar por mejores efectos visuales: “Free guy” (2021). Aun así, sus créditos incluyen muchos más títulos, pero no en todos ha sido nombrada.

“Esto es lo extraño, porque firmo acuerdos de confidencialidad para la mitad de mis trabajos. Es parte de la mística”, respondió al citado medio. Por supuesto, si buscamos en su perfil de IMDb, podemos ver que su lista de proyectos incluye a “What if…?”, del UCM; “The Mitchells vs. the machines”, en la saga “La era del hielo” y muchas más producciones.

“What if…?”es la primera serie animada del UCM. Foto: Marvel

Aunque podrías pensar que debe tener constantes carrasperas o afecciones relacionadas con su intenso trabajo vocal, la realidad es muy favorecedora para Peldon.

“No me cuido mucho, pero tengo una especialista en voz, la doctora Reena Gupta, a la que acuden todos los artistas que gritan en los videojuegos o los cantantes. Es laringóloga y me dijo que tenía las cuerdas vocales de un atleta; es decir, que aguantan bien y no muestran ningún desgaste. Es una suerte genética, supongo”, explicó.