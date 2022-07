Joseph Quinn: “Trabajé a Eddie desde la espontaneidad”

Esa dualidad de ser el aparente chico malo, metalero y alocado, pero también el amigo de buen corazón y divertido, fue con certeza lo que consiguió que Eddie Munson se convirtiera en uno de los personajes más queridos de la última temporada de la serie de Netflix ‘Stranger Things’.

El actor británico que lo interpreta es Joseph Quinn, quien a sus 29 años asumió el reto de meterse en la piel de este adolescente, cuya caracterización, asegura, trabajó a partir de la intuición y la espontaneidad. “Fue un proceso recto. Eddie está tan confiado de lo que está pasando en el momento que tenía que ser espontáneo e inclusive un poco aniñado, lleno de luz, confiaba mucho en sus instintos por lo que decidí no prepararme tanto”, dice el actor a través del Zoom en conversación con varios medios de la región, entre ellos La República.

“También estaba el hecho de que tenía que parecer menor, así que sí, traté de ser tan espontáneo como pude. Trabajaba entre escenas, porque todo era muy intuitivo. Simplemente no podía esperar hasta que decidieran cuál era la escena correcta, siempre estaba mirando el proceso”, revela el intérprete, quien debido al perfil de su personaje tuvo que lucir todo el tiempo una peluca.

Graduado en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, Quinn toca muy bien la guitarra. También ha tenido participaciones en grandes producciones como ‘Game of Thrones’, donde tuvo el rol de Koner, un soldado Stark. Sin embargo, el gran salto de su carrera llegó cuando fue convocado para asumir el rol de Eddie Munson en ‘Stranger Things’.

Sobre la personalidad del carismático líder del Hellfire Club, rescata su dulzura. “Creo que Eddie es muy dulce, hay una escena con Chrissy y es muy lindo, adorable. Definitivamente tiene una belleza. Además, es apasionado por la música y eso es genial. Tiene todo eso sin perder la actitud. Eso sí, probablemente no me robaría sus notas académicas, eso que se lo quede él”, afirma entre risas.

Cuando tocas el tema Master Of Puppets del grupo Metallica fue uno de los mejores momentos de la temporada. ¿Cómo fue la construcción de esta escena? ¿Esperabas la gran aceptación de los fans?

Filmar la escena fue muy divertido. Desde que leí la secuencia me pareció fantástica, así que estuve mucho tiempo practicando por mi cuenta y pensando todo el tiempo cómo la iba a hacer. Mucha gente del equipo no sabía que era muy importante mi música, pero no la habían escuchado, así que fue un gran día. Respecto a los fans, no puedo creer que hayan respondido de esta forma, me siento muy feliz y sobrepasado, porque el solo de guitarra no lo hice únicamente yo.

Quinn agradece la fidelidad de los fans y aunque parece que la despedida de Eddie de la serie es un hecho consumado, todo puede suceder en el Upside Down.