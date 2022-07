A 19 años de “Piratas del Caribe”: Johnny Depp, artífice de una saga que no quiere repetir

“Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra”, película que se inspiró en un parque temático de Disney World, llegó en el 2003 para ganarse al público. Con personajes que nos hacen recordar a grandes marineros, su trama, pero sobre todo su reparto, convenció a la crítica.

Pronto se convertiría en una franquicia cinematográfica multimillonaria que vio en Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Geoffrey Rush y muchas otras estrellas de Hollywood, como piezas claves para que la temática pirata regrese con fuerza al cine.

Como todas las sagas, “Piratas del Caribe” ha tenido buenos y malos momentos. Repasemos las piezas claves de su éxito.

Una franquicia nueva y fresca

Considerada en su momento como un riesgo comercial para Disney, el portal Radio Times examinó las películas más taquilleras de los últimos 40 años y determinó que en un mercado donde el aumento de secuelas y remakes era notable, las películas más exitosas formaban parte de una franquicia.

"Piratas del Caribe" se consolidó como una saga de éxito para Disney. Foto: Disney

Si bien luego pasó a llamarse ‘saga’, Disney convirtió “La maldición del Perla Negra” en una franquicia con mérito propio, al no haber necesitado una trama preexistente para lograr éxito. Con una inversión de 140 millones de dólares, su recaudación de más de 650 millones fue un reto para el cine.

Jack Sparrow, el renacer de Johnny Deep que Disney debe agradecer

El pirata sinvergüenza de Johnny Deep se caracteriza por ser un personaje divertido y entusiasta. Es impredecible y siempre trama algo. Estas características son el sello personal de Depp, quien hace poco reveló a los fans que modificó parte del concepto del personaje a su gusto personal.

En el juicio por difamación que llevó contra Amber Heard, el actor contó detalles de su trabajo en “Piratas del Caribe”, pero también cómo Jack Sparrow se volvió algo personal.

“Jack era un personaje que había construido desde cero y era algo en que puse mucho de mí. El haber trabajado en esas películas y haber reescrito diálogos y chistes, provocó que me quedara en shock tras saber que Disney me había despedido”, mencionó.

Con cinco películas en su espalda, Johnny Depp es el elemento éxito de la primera cinta y posterior saga. Desde las improvisaciones hasta el desarrollo del personaje, su dedicación al papel es intachable y los fanáticos lo aprecian. Incluso han recolectado firmas para su regreso, pese a que el intérprete ya dio por cerrada su participación.

Revitalizó las historias piratas en el cine

Jack Sparrow en "Piratas del Caribe". Foto: Disney

Desde 1920 hasta la década de 1950, fueron lanzadas varias películas de piratas exitosas, incluidas “The black pirate” y “Captain Blood”. Para los años 60, la popularidad del género disminuyó, pero tuvo excepciones como “La princesa prometida” y “La isla del tesoro de los Muppets”. Todo cambió con “Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra”.

“Pirátas del Caribe 1″ no solo incluyó mejoras, dio una nueva visión de lo que significaba ser un pirata. Jack Sparrow no era un héroe de acción, por el contrario, se alejó de él. De otro lado, la inclusión de los piratas no muertos y la tripulación de Davy Jones ayudó a que la franquicia destacara.

La presencia de Elizabeth Swann

Elizabeth Swann es interpretada por Keira Knightley. Foto: Disney

“Piratas del Caribe” puso a sus personajes femeninos al frente de la batalla. Elizabeth Swann es importante en la historia a lo largo de las tres primeras películas y posiblemente en toda la franquicia. El desarrollo es innegable, pasó de ser la hija de un gobernador a una pirata. Eventualmente, se convierte en la reina de la hermandad pirata.