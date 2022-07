Tras meses de espera, “Thor: love and thunder” finalmente se ha estreno en cines. Esta nueva apuesta del UCM con Chris Hemsworth viene dirigida por Taika Waititi, el director que acaba de lanzar una fuerte crítica contra el soundtrack de “Stranger things 4″. Por supuesto, los fans de Marvel están muy emocionados por esta mítica aventura, además de muy curiosos respecto a cómo queda la nueva línea de tiempo de ‘La casa de las ideas’.

En ese sentido, y luego de la llegada de “Amor y trueno”, aquí te dejamos el verdadero orden cronológico del UCM.

"Thor: love and thunder" es la más reciente película del UCM y fans están más que emocionados. Foto: SensaCine

¿Cómo ver el UCM en orden cronológico?

“Captain America: el primer vengador”

“Capitana Marvel”

“Iron Man”

“The incredible Hulk”

“Iron Man 2″

“Thor”

“Los Vengadores”

“Iron Man 3″

“Thor: the dark world”

“Captain America: the Winter Soldier”

“Guardians of the galaxy”

“Guardians of the galaxy Vol. 2″

“Avengers: age of Ultron”

“Ant-Man”

“Captain America: Civil War”

“Black Widow”

“Spider-Man: homecoming”

“Black Panther”

“Doctor Strange”

“Thor: Ragnarok”

“Ant-Man and the Wasp”

“Avengers: infinity war”

“Avengers: endgame”

“Spider-Man: far from home”

“Eternals”

“Shang-Chi and the legend of the ten rings”

“Spider-Man: no way home”

“Doctor Strange en el multiverso de la locura”

“Thor: love and thunder”

¿Y las series?

Con Disney+ de por medio, Marvel Studios aprovechó para expandir su universo cinematográfico a través de exitosas series para el streaming. De ese modo, la Fase 4 inició con la trama en solitario de Wanda Maximoff y Vision, entre otras narrativas. Así, el portal The Wrap menciona el siguiente orden:

“WandaVision”

De acuerdo con el citado medio, este primer show del UCM para Disney+ tiene lugar tres semanas después de los hechos de “Vengadores: Endgame” y se sitúa entre este último título y “Spider-Man: far from home”.

“Falcon and the Winter Soldier”

En este caso, el show protagonizado por Anthony Mackie y Sebastian Stan se encuentra seis meses después de los eventos de “Vengadores: Endgame”, pero antes de “Spider-Man: far from home”.

“Loki”

Aquí volvemos a “Engame”, pues el hermano de Thor creó una línea de tiempo alterna al escapar los Vengadores. Sin embargo, aun no se tienen mayores detalles sobre su verdadero impacto en el resto del UCM.

“Hawkeye”

“Ojo de Halcón” tiene lugar en la Navidad de 2024, aproximadamente un año después de los eventos de “Vengadores: Endgame”, y coincide con lo visto en “Spider-Man: no way home”.

“Moon Knight”

Para el caso de “Caballero Luna”, Marvel no necesariamente dio un punto fijo en el UCM, pues su desarrolló no tuvo específiciamente la intensión de fomentar mayor conexiones entre las otras sagas de Marvel. No obstante, sí se ha dejado en claro que está ubicada tras los eventos de “Endgame”.

“Ms. Marvel”

Enfocada más en un público adolescente, “Ms. Marvel” tiene lugar claramente después de “Avengers: endgame”, aunque exactamente no se tiene claro el cuándo está situada.