“Mil oficios”, la serie que inició en la cima y cayó en el olvido: ¿culpa de “Así es la vida”?

Luego del enorme éxito que tuvo “Taxista ra ra”, Efraín Aguilar estrenó “Mil oficios” en 2001, una serie con la cual buscaba repetir una fórmula confiable, en la que Adolfo Chuiman tenía un papel protagónico, para una trama que buscaba retratar la sociedad peruana de la manera más real posible, sumado a ocurrentes escenas de comedia. Tras su primer lanzamiento en Panamericana TV, esta producción fue todo un boom.

De hecho, se le considera uno de los más grandes fenómenos de la pantalla chica local de aquella época. El público la apoyó, lo cual permitió que se desarrollaran más temporadas. “1000 oficios” estaba en la cima; sin embargo, un gran golpe en el canal terminaría por acabar su popularidad y enterrarla en el olvido.

"Taxista Ra Ra" marcó una de las primeras veces que Adolfo Chuiman colaboró con el productor/director Efraín Aguilar. Foto: composición/captura de Panamericana TV

De una montaña de éxito a un abismo sin gloria

En sus primeros dos años de emisiones, todo iba viento en popa. La audiencia amaba a los personajes y el rating daba fe del calor de la gente, pero para 2003, el panorama se fue deformando, pues varios de los protagonistas renunciaron y decidieron migrar hacia otros canales.

Esto dio pie a que roles secundarios incrementaran su tiempo en pantalla, con el fin de ‘tapar huecos’. Con ello, se tuvo que justificar importantes bajas, que a los fans no necesariamente le convencieron del todo. La estocada final llegó con problemas judiciales que Panamericana Televisión tuvo que afrontar.

En menos de lo que canta un gallo y sin previo aviso, “Mil oficios” tuvo que detener sus transmisiones por más de 4 meses. Esto, evidentemente, terminó por desbaratar aún más su enclenque reparto de actores y actrices.

¿Qué pasó con los personajes de “Mil oficios”?

Tras el breve lapso que estuvo fuera del aire, la icónica serie peruana volvió a retomar su historia. Aunque ya no era lo mismo, el guion tuvo que adaptarse para cubrir los espacios en blanco que habían dejado algunas de sus recordadas estrellas.

Es así como, por ejemplo, se dijo que Richard Parodi se fue a Estados Unidos para mudarse permanentemente y dejó a Cecilia aquí. Por su parte, de ‘Memo’ se argumentó que, tras una fuerte pelea con su padre, decidió ganarse la vida en Japón. En tanto, Eva se fue del barrio para vivir en Trujillo, entre otros cambios que menoscabaron la trama.

Para ese entonces, Aguilar no le vio sentido continuar con la muerte segura de lo que alguna vez fue una mina de oro, por lo cual decidió dejar todo en manos de Chuiman, renunciar e iniciar un nuevo boom de la TV en la época: “Así es la vida”, uno de los primeros escalones para su larga y conocida relación con América Televisión.

Magdyel Ugaz recuerda la serie "Mil oficios" con fotografía al lado de César Ritter, Lucho Cáceres y Mónica Torres. Foto: Magdyel Ugaz/ Instagram

Un final, que no fue un final, pero marcó el final

No, no estás leyendo mal. El cierre de “Mil oficios” fue así de enrevesado, pues, a pesar de que se decidió darle una conclusión, la ficción no tuvo un punto final del todo. Simplemente, nos mostraron una escena en la que Renato quería lanzarse al Congreso, pero los espectadores no lograron saber qué pasó luego, pues esta serie culminó sus transmisiones en mayo de 2004, en el olvido y con apenas unos puntos de rating.

Aun así, sí se planeó grabar una despedida. “No me parece meter la mano en algo en lo que ya no estoy. Pero estoy de acuerdo con Adolfo Chuiman en hacer un especial de dos horas. Todo depende de un buen guion (…). Si en Panamericana no hubiera cambiado la administración, seguiríamos allá”, dijo Efraín Aguilar en junio de aquel año.

Efraín Aguilar fue la mente detrás de "Mil oficios". Foto: El Popular

Estas declaraciones fueron secundadas por algunas de las famosas estrellas del programa, quienes evidenciaron su molestia tras abandonar el show.

“Han pasado muchas semanas desde la cancelación, las cosas se han dilatado. ¿Qué final le pueden dar? En lo personal, yo ya cerré ese libro”, expresó Mónica Torres (Norma) en esa época.

“Toda serie merece un final y no ser levantada abruptamente. Pero, primero, deben pagarle al elenco”, sentenció por su parte Lucho Cáceres (‘Quique’).

Si bien han pasado poco más de dos décadas, los fans siguen recordando con aprecio a “Mil oficios” y algunos creen que fue la mejor serie que se ha estrenado en la televisión nacional, pues retrató el ímpetu de los peruanos y peruanas para salir adelante hasta en las situaciones más austeras. Una lástima que acabó como lo hizo.