Winnie Pooh liderará violento slasher: el inquietante avance que Disney no querrá ver

Tras pasar a dominio público, el tierno oso se reinventa y, al ser abandonado por Christopher Robin, se unirá a Piglet para cobrar una cruel venganza.

Por el momento, "Winnie the Pooh: blood and honey" no tiene fecha de estreno. Foto: composición La República

Cine y Series LR