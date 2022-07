Millie Bobby Brown criticó a los creadores de “Stranger things”: “Son sensibles para matar personajes”

“Stranger things” es una las producciones más famosas de Netflix y está próxima a acabar definitivamente, luego de estrenarse la cuarta temporada (volumen 1 y 2) en la plataforma de streaming. La última entrega ha sido un éxito y los fans no pueden esperar hasta el 2024 para el final de la serie.

En medio de la euforia, Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven (personaje principal) ha criticado, en una entrevista para el medio The Wrap, el accionar de los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, ya que los considera “sensibles” para matar a personajes de la historia en comparación a otras cintas que sí se animan a despedir a parte de su elenco.

¿Qué dijo Millie Bobby Brown sobre los hermanos Duffer?

Bobby Brown fue clara al indicar que el grupo era muy extenso. “(El reparto) es muy grande. Anoche, no podíamos hacernos una foto de grupo porque éramos 50. Yo estaba como: ‘Necesitan empezar a matar gente’” , dijo la actriz, según indica el diario Marca.

Asimismo, se animó a decir que “Stranger things” debería asemejarse a “Games of thrones” para la muerte de sus figuras y que no tendría reparo si le tocaría a ella ser quien pierda la vida en la ficción. “Intentaron matar a David (Harbour), pero le trajeron de vuelta. Es ridículo”, aseveró Millie.

El elenco de "Stranger things" de la cuarta temporada en Brooklyn, Estados Unidos. Foto: AFP

Los creadores de “Stranger things” responden a Eleven

En el podcast “Happy sad confused”, los hermanos Duffer no se han quedado callados y comentaron al respecto: “Lo anotamos”. Y argumentaron por qué no se ha tenido tantos fallecidos en la historia.

“Nuestra serie no puede parecerse a ‘Juego de tronos’ porque en ‘Games of thrones’ las muertes juegan un papel fundamental en el devenir del resto de temporadas. Esto es Hawkins, no Poniente” , fueron sus palabras.

“Stranger things” y su éxito en la cuarta temporada

La cuarta entrega de la producción de la N roja en la plataforma Rotten Tomatoes ha tenido un buen recibimiento por parte de la crítica y la audiencia, con 92% y 90% de aceptación, respectivamente.