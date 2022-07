Marvel: ¿los personajes más antipáticos y odiados del MCU

El Universo Cinematográfico de Marvel tiene una amplia gama de personajes con todo tipo de origen, poder y metas. Con más de 20 películas detrás, los seguidores de la franquicia ya tienen a sus favoritos, pero también a los menos deseados por un motivo u otro. En ese sentido, te compartimos las 6 personalidades más antipáticas.

Capitana Marvel

Carol se ha mostrado muy orgullosa, engreída y se glorifica a sí misma. Durante su película no reflejó mucho desarrollo como personaje y mucho menos fragilidad humana cuando Thanos acabó con la mitad de vida del universo en “Avengers: endgame”.

El Mandarín

El villano era la atracción mayor para ver la tercera película de Iron Man. Sin embargo, los fans descubrieron que no era el verdadero sino un impostor que había engañado a Tony Stark, así como a ellos. En solo un segundo, la emoción de seguir viendo la cinta se desplomaron.

Ms. Marvel

La primera heroína musulmana del UCM no ha sido del agrado de muchos. “Todo el odio que he visto no tiene base, no tiene mérito, es simplemente odio. Y está bien. No vas a impresionar a todos”, comentó Iman Vellani para NME.

John Walker

Walker fue el elegido por el gobierno de los Estados Unidos para cargar con el legado del fallecido Capitán América. La decisión no fue bien recibida por los fans, quienes incluso amenazaron al actor por medio de redes sociales. Una lección que aprenderían sería diferenciar al personaje de la persona.

W’Kabi

El villano Killmonger demostró tener razones y convicciones por las que luchar pese a que no pudiéramos estar de acuerdo. En ese sentido, W’Kabi es todo lo contrario porque da la imagen de ser un oportunista al que ni le importa traicionar a su esposa.

Iron Fist

El superhéroe, conocido como ‘Puño de hierro’, fue repudiado por los fans y la crítica que quedaron insatisfechos por la serie en su totalidad. El mayor problema es que no tenía mucha relación con su versión de los cómics, convirtiéndolo en alguien muy genérico y olvidable.