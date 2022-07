“Echo”: Charlie Cox y Vincent D’Onofrio regresarán al UCM para la serie de Disney+

Si alguna vez existió la duda de que Matt Murdock iba a volver al UCM tras el paso de “Daredevil” de Netflix a Disney+, esto ya no es así.

Tras la aparición de Charlie Cox en “Spider-Man: no way home”, The Hollywood Reporter ha confirmado que el actor y Vincent D’Onofrio están listos para volver al universo de Marvel, esta vez a través de la serie “Echo”.

Esta producción sigue a una superheroína sorda interpretada por Alaqua Cox. El personaje llega como la hija adoptiva de Wilson Fisk, alias Kingpin.

Alaqua Cox regresa a la pantalla chica para darle vida a Echo. Foto: Disney Plus/Marvel Comics

“La historia de Kingpin se está construyendo para que él se postule para alcalde de la ciudad de Nueva York. Aparentemente, usará un parche en el ojo porque recibió un disparo en la cabeza, momento que vimos en ‘Hawkeye’. Daredevil buscará a Jessica Jones para pedirle ayuda”, dice el anuncio de THR sobre cómo será parte de la trama.

Daredevil y Jessica Jones. Foto: Marvel

D’Onofrio ya apareció en el canon del UCM en diciembre, cuando volvió a dar vida al villano en “Hawkeye”. En la ficción interactuó con Maya López, personaje de Alaqua Cox, la cual llegó como aliada de Kingpin. Finalmente, ella lo traicionó y le disparó. Si bien se creyó que lo había matado, todo indica que sigue con vida.

En febrero pasado, Cox le dijo a THR que anhelaba reunirse con D’Onofrio en el mundo Marvel otra vez: “Espero que nuestros mundos vuelvan a chocar porque las cosas que hemos hecho en el pasado fueron divertidas. Él es un actor increíble”.

Mientras tanto, D’Onofrio le contó al mismo medio, en las promociones de “Hawkeye”, que él y Cox continúan siendo cercanos y han tenido conversaciones sobre sus regresos al Universo Cinematográfico de Marvel.