Quentin Tarantino está obsesionado con Peppa Pig: “La mayor importación británica”

Este año se estrena “Avatar: el camino de agua”, sí, la esperadísima secuela dirigida por James Cameron que ya es objeto de críticas respecto a su duración. A propósito de su nueva portada con alusión a esta cinta de ciencia ficción, la revista Empire conversó con el legendario director Quentin Tarantino, quien -para sorpresa o alegría de los fans- dio unas inesperadas declaraciones.

Quentin Tarantino es el famoso director detrás de "Pulp fiction", "Los 8 más odiados" y más. Foto: EFE

En primer lugar, el portal le preguntó al filmmaker sobre las primeras experiencias de su pequeño retoño Leo con el cine. La respuesta del realizador fue bastante concreta y muy acorde a la cartelera actual.

“Mi hijo es bastante joven, así que solo ha visto una película. Creía que estaba viendo un dibujo animado de los Minions, y me di cuenta de que era ‘Mi villano favorito 2′”, inició Tarantino.

“La vimos durante 20 minutos, hasta que llegó la hora de ir al parque, y al día siguiente vimos otros 15 minutos. Y así, en el transcurso de una semana, a pequeños bocados, la primera película que vio Leo fue ‘Mi villano favorito 2′ ”, continuó.

Su obsesión con Peppa Pig

Sin embargo, ver a Gru y sus curiosos trabajadores amarillos es una situación bastante “absorbente” para el realizador, por lo cual mencionó que prefiere invertir su tiempo viendo a cierto porcino rosa con acento inglés, que ya es famoso en el mundo entero.

“En realidad me gusta Peppa Pig; la veo mucho. Lo diré: Peppa Pig es la mayor importación británica de esta década” , expresó el ganador de dos Premios Oscar.

"Peppa Pig" es una serie infantil de dibujos animados británica estrenada el 31 de mayo de 2004. Foto: Discovery Kids

De todas las personas que podrías imaginar, Tarantino es probablemente de las últimas estrellas de Hollywood que los fans esperarían fuera admirador de la puerquita. Aun así, es innegable que ya se ha convertido en toda una sensación de la TV, cuyo éxito, no obstante, no ha sido impedimento para que su actriz de voz (de 2007 a 2020) viva una rutina tranquila.

“Paso de grabar Peppa en el estudio a llegar a casa y limpiar las gallinas o algo así. No me gusta seguirlo en las redes sociales porque no quiero que el lado Peppa de mi vida choque con el de mi casa. (…) Todavía tengo la granja, toda mi familia y amigos. Tengo la escuela, donde hago el bachillerato”, dijo Harley Bird en 2019 a Vulture (vía ComicBook).