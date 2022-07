“Stranger things 4″: escena del final hizo llorar a Millie Bobby Brown

La cuarta temporada de “Stranger things” lanzó sus últimos episodios en la plataforma de streaming Netflix. Como era de esperarse, la serie está dando de qué hablar entre los fans tras los impactantes eventos y el destino de sus personajes favoritos.

Acción, comedia y terror fueron los grandes atractivos del show, pero también la emoción. Lo que el fandom desconocía es que parte del elenco también lloró durante las grabaciones. Este fue el caso de Millie Bobby Brown.

En una entrevista con Variety, Jamie Campbell Bower contó cómo fue el encuentro de Vecna y la actriz en el set de rodaje. “La pusieron en una posición en la que estaba atada. Me acerqué a ella caracterizado y se echó a llorar. Ella no me miraba y estaba visiblemente asqueada por todo el asunto”, reveló al medio.

“Después de que ella empezara a llorar y le hiciera saber que era yo, una de las cosas que me dijo fue ‘sabía que eras tú por el olor a tabaco’, porque soy fumador”, agregó.

¿Por qué ver la cuarta temporada del show?

“Más oscura y densa que sus predecesores, la cuarta temporada de ‘Stranger things’ prepara el escenario para el final de la serie de una manera típicamente atrayente”, elogió la crítica de Rotten Tomatoes donde obutvo el 95% de aprobación. Otra razón para darle una oportunidad a la serie original de Netflix.