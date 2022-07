Luisito Comunica y su polémica opinión sobre “Todo en todas partes al mismo tiempo”

El youtuber mexicano Luisito Comunica fue al cine a ver “Todo en todas partes al mismo tiempo”, la película más taquillera en toda la historia del estudio A24, y se hizo tendencia por emitir comentarios negativos sobre el filme en sus redes sociales. ¿Qué fue lo que dijo y cómo reaccionaron los usuarios en internet?

Pese a que ha sido alabada por la crítica y tiene reseñas bastante positivas en famosos portales como Rotten Tomatoes, IMDb y Metacritic, al también empresario conocido por sus videos de viajes en YouTube no le pareció una cinta agradable.

En sus historias de Instagram, el personaje mediático (que también hace la voz de Sonic en español latino) explicó cómo había sido su experiencia con una de las películas más comentadas del año.

Luisito Comunica habló en sus Instagram Stories sobre "Todo en todas partes al mismo tiempo". Foto: composición/ captura de Instagram/Luisito Comunica

“Déjenme decirles, esa película no me gustó nada. Se siente como tres horas”, comentó en el video subido a su página. “No me gustó. Larguísima, confusa, todos se dan de golpes todo el tiempo, llena de peleas sin sentido toda la película”, agregó.

A lo anterior también añadió que el largometraje tenía Garantía Cinépolis, una especie de certificación no oficial que le otorga la cadena de cines a las películas que considera como imperdibles en la pantalla grande.

"Todo en todas partes al mismo tiempo" mezcla de manera inteligente géneros como el drama, romance y humor negro. Foto: A24

Sin embargo, pese a sus malas impresiones sobre la ejecución del filme, el mexicano destacó que la cinta tenía un “mensaje lindo” y unos “efectos visuales brutales”.

“Todo en todas partes al mismo tiempo” sigue la historia de una mujer que, en medio de varios dilemas familiares, descubre que tiene la habilidad de vivir varias vidas al mismo tiempo en otros universos y que pronto debe refinar sus habilidades para salvar su mundo.