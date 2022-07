“Friends”: creadora está “avergonzada” por falta de diversidad en la icónica serie

Marta Kauffman, cocreadora de la comedia “Friends”, anunció que planea donar 4 millones de dólares a un proyecto de estudios africanos y afroamericanos, al estar muy “avergonzada” y sentirse “culpable” por la falta de diversidad en los personajes de su popular serie de los años 90.

En conversación con Los Ángeles Times, Kauffman comentó que financiará la Cátedra Marta F. Kauffman en Estudios Africanos de la Universidad de Brandeis, Massachusetts, su alma mater.

“Admitir y aceptar culpa no es fácil”, dijo Kaufman. “Es doloroso mirarse en el espejo. Me da vergüenza no haber visto (la falta de diversidad) hace 25 años. Aprendí mucho después de la serie”, mencionó.

“Friends”, que se desarrolló entre 1994 y 2004, fue protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc y David Schwimmer. Durante mucho tiempo, la crítica resaltó la falta de personajes afroamericanos de larga presencia en la trama.

"Friends" es una de las sitcom más populares de la televisión. Foto: Warner Bros/HBO

La adición al reparto más destacable llegó en 2003, cuando la actriz Aisha Tyler interpretó a la profesora de paleontología que trabajaba con Ross (Schwimmer): Charlie. El personaje, quien fue pareja del protagonista, desapareció después de solo nueve episodios.

De acuerdo a Los Angeles Times, la donación de la productora ayudará al departamento de investigación para convocar a más académicos, mapear prioridades de los alumnos y de estudios a largo plazo.

Kauffman también compartió que inicialmente sintió que “Friends” fue injustamente señalada por su homogeneidad racial, y mencionó que ciertos artículos fueron “difíciles y frustrantes de leer”. “Con el paso de los años aprendes y entiendes que la crítica fue justa en su momento”.