“Betty, la fea”: ¿y si Marcela no era una villana? El debate que sigue dividiendo a fans

A escasos días de la salida de “Betty, la fea” de Netflix, cibernautas se unen en redes sociales para seguir comentando sobre sus escenas, personajes y más.

Si bien han pasado más de 20 años desde su estreno, los televidentes continúan hablando de sus capítulos, pero también sobre el desarrollo de cada uno de los miembros del reparto. De entre todos, Marcela Valencia (Natalia Ramírez) es uno de los favoritos, pero también más comentados.

A lo largo de la trama, vemos cómo Marcela evolucionó y pasó de ser una mujer arrogante, déspota y burlona, a entender que el amor que sentía por Armando Mendoza no era para siempre.

La telenovela de Fernando Gaytán nos mostró a Betty bajo las constantes humillaciones y burlas de todos los miembros de Ecomoda, pero también cómo su relación con Marcela cambió y maduró.

¿Marcela Valencia era una villana en “Betty, la fea”?

Marcela Valencia fue interpretada por Natalia Ramírez. Foto: RCN

Con personajes como Daniel Valencia, Mario Calderón, Patricia Fernández e incluso el propio Armando Mendoza, podemos decir que Marcela va más allá de serlo.

Escenas donde incluso saca cara por ‘El cuartel de la feas’ o por Aura María, la secretaria de Ecomoda, nos dan a entender que era justa, pero también cruel cuando se lo proponía.

Los momentos claves de Marcela en “Betty, la fea”

Marcela y las veces que salvó a Aura María

Una secuencia, que para muchos podría ser cómica, nos mostró parte de la personalidad de Marcela. Cuando Aura María y Freddy pasan la noche juntos, llegan tarde a Ecomoda al día siguiente.

Expuestos por Patricia, Marcela interroga a la pareja y les pregunta si su romance ahora sí va en serio. Tras decir que sí, no solo les perdona la falta, si no les da un consejo: “Yo sé la paz que da una relación estable. Lo único que les pido es que la cuiden. Aura María, no busque más de lo que encontró. No genere dolor a quien la ama”.

Pero no fue la única vez. En otro momento, Aura María, víctima de acoso sexual por parte de Gutiérrez, le cuenta lo sucedido a Marcela. “Él es muy pesado conmigo, ha tratado de sobrepasarse”. La respuesta de Valencia fue directa: “¿Ah, sí? Pues, me hace el favor y me mantiene informada. Si llega a pasar algo, saco a ese tipo de esta empresa a patadas”.

Marcela Valencia y Aura María en "Betty, la fea". Foto: RCN

Marcela y su amistad con Patricia Fernández

Valencia era consiente de que ‘La peliteñida’ buscaba a toda costa mantener un estilo de vida al que ya no podía acceder, por lo que hacía todo lo posible para ayudarla. Pero también actuaba como voz de la consciencia cuando lo necesitaba. Basta ver cómo reaccionó al enterarse de que Patricia estaba saliendo con Nicolás. “No me parece bien lo que están haciendo. Es tu problema, pero te estás metiendo en un lío innecesario”.

Marcela y el fin de su relación con Armando Mendoza

Los capítulos finales de “Betty, la fea” guardan uno de los momentos claves de la telenovela: Marcela, ya cansada de la situación que se vivía en Ecomoda, se sincera con Betty. En un monólogo de poco más de 10 minutos, no solo le dice a Beatriz que ama profundamente a su exnovio, también le confiesa que ese amor se terminó y que ella finalmente lo entendía.

“Hasta hace dos horas le dije que se quedara conmigo, pero él me dijo que se iba de Ecomoda. Se va para olvidarla Beatriz, está destrozado. Lo amo, pero también entiendo que el amor no es egoísta, amar es desear el bien”, mencionó Marcela. Luego de esto, el personaje sale de la telenovela.

El debate continuará en torno a la figura de Marcela Valencia, el personaje que más evolución tuvo a lo largo de los más de 300 capítulos de “Betty, la fea”. Con momentos únicos, el cierre que le dio Fernando Gaytán fue un regalo para Natalia Ramírez y para los fans, que le dijeron adiós a uno de los pilares de la ficción.

Fans hablan de Marcela Valencia en “Betty, la fea”

Fans hablan de Marcea Valencia. Foto: Twitter

