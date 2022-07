Dakota Johnson: “Fue un rodaje complicado y psicótico”

Dakota Johnson era la joven talentosa hija de Melanie Griffith y Don Johnson, nieta de Tippi Hedren, la estrella del clásico “Birds” de Alfred Hitchcock, hasta que su nombre tuvo fama propia por la saga “50 sombras de Grey”, película que, aunque taquillera, fue cuestionada por la crítica. “Firmé para hacer una versión muy diferente de la película que acabamos haciendo”, ha asegurado la actriz en una extensa entrevista que dio a la revista Vanity Fair, que la visitó en la residencia que comparte con el cantante Chris Martin de Coldplay. “Hubo muchos desacuerdos diferentes. No he podido hablar de esto con sinceridad nunca”, agregó Johnson.

“Está claro ha sopesado lo que quiere decir”, escribe Britt Hennemuth, el periodista que la firma. “Lo que sigue a continuación es un desahogo”. La actriz cuenta que el rodaje de la película fue complicado y psicótico. “Yo era joven, tenía 23 años. Así que tenía miedo. Se convirtió en una locura”. Al ser consultada sobre si el problema provenía del estudio, de los directores o de una mezcla de factores, la intérprete señala la última opción. “Fue un combo. También fue por la autora de los libros”.

Johnson se refiere a la carrera de E.L. James (Erika), quien era asistente de dirección y había trabajado como ejecutiva de televisión. Lanzó 50 sombras de Grey en 2011 y ha vendido más de 31 millones de copias en todo el mundo. “Tenía mucho control creativo, todo el día, todos los días, y solo exigía que sucedieran ciertas cosas. Había partes de los libros que simplemente no funcionarían en una película, como el monólogo interior, que a veces era increíblemente cursi. No funcionaría decirlo en voz alta. Siempre fue una batalla. Siempre. Cuando audicioné para esa película, leí un monólogo de Persona”—el clásico de Ingmar Bergman de 1966—”y pensé, ‘oh, esto va a ser realmente especial’”, dice la actriz que agradece la influencia que ha tenido en su carrera Antonio Banderas.

Johnson contó que en el rodaje de 50 sombras se hicieron más tomas tratando de salvar la cinta. Por eso formaron un equipo con la directora Sam Taylor-Johnson. “Hacíamos las tomas de la película que Erika quería hacer y luego hacíamos las tomas de la película que queríamos hacer. La noche anterior, reescribía escenas con el diálogo anterior para poder agregar una línea aquí y allá. Era como el caos todo el tiempo”.

Jamie Dornan sustituyó a Charlie Hunnam como Christian Grey. Foto: Focus Features / difusión

Jamie Dornan sustituyó a Charlie Hunnam, quien abandonó el proyecto. Y los rumores apuntaban a que los dos protagonistas no tenían química. “Nunca hubo un momento en el que no nos lleváramos bien. Le quiero tanto tanto. Y realmente nos apoyamos el uno al otro. Teníamos que confiar en el otro y protegernos mutuamente”.