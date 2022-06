“Chica”, el corto que busca cambiar la representación de las mujeres trans en el cine

Una de las barreras más importantes que enfrenta la comunidad trans, además de no contar con una ley de identidad de género, es que el Código Penal del Perú no reconoce los crímenes de odio, lo que la deja desprotegida ante la violencia de género y transfobia que existe en nuestro país.

Como respuesta a esta problemática surge “Chica”, un corto que visibiliza los crímenes hacia las mujeres trans. El proyecto es dirigido por Juan Yactayo Sono y protagonizado por Lesly Quispe y Lola Apolaya, mujeres trans que recibieron preparación para interpretar estos papeles.

Además, cuenta con la financiación del Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje (DAFO) del Ministerio de Cultura. Por ello, desde La República, conversamos con las figuras de esta pieza cinematográfica para que nos cuenten más sobre el proyecto.

—¿Cómo surgió este corto?

—Juan: El cortometraje nació del activismo y de la problemática que enfrentan las personas LGTB. Aquí en el Perú hay un montón de discriminación y violencia (...) Si bien la comunidad LGTBI tiene varias dimensiones de violencia, las más afectadas son las mujeres trans. Ellas son quienes se llevan la peor parte porque no tienen acceso a un montón de cosas y que yo en mi privilegio sí poseo, aunque soy consciente de que esta no es mi historia, pero sí puedo poner mi experiencia para que se visibilicen estas historias.

Otra razón es que es un tema que no escuchamos mucho en el cine. Gran parte del problema también se traslada en este ámbito, donde la representación de las mujeres trans es usualmente de burla, de víctimas (...) o como sátira, que es algo que no debe pasar.

Hicimos un taller de actuación para que participen, porque no queríamos contratar a chicos y que se vistan de chicas (que es algo que pasa mucho también), ya que es una falta de respeto. Ahí encontramos a Lesly y a Lola, que han sido parte integral de todo el proceso.

Lola y Juan dentro de las grabaciones de "Chica". Foto: PNUD

—¿Cuál ha sido el arco dramático que le han querido dar a la mujer trans? Si bien ustedes mencionan que siempre se representa a este personaje en forma de sátira, ahora, ¿cuál es la propuesta?

—Juan: Para mí era importante que el personaje no sea víctima de lo que está pasando, que si bien eran mujeres que estaban pasando por violencia, tenían las ganas de seguir luchando y la decisión de hacer algo al respecto y, bueno, Lesly volvió humana a Katya con esta idea.

—Lesly: Katya es una mujer trans muy fuerte, porque fue capaz de romper sus propios miedos para levantar su voz ante las autoridades pertinentes. Creo que ese es el mensaje de ella.

Además, se trata de un personaje que está denunciando violencia por parte de las autoridades policiales...

—Lesly: Y qué coincidencia que el día de hoy se da la muerte de una compañera trans que estaba denunciando violencia contra las trabajadoras sexuales. Justo desde Féminas denunciamos que hay mucho control de dominio proxeneta. Por eso este cortometraje está mostrando una cruda realidad que no ha cambiado. Desde años atrás, y hasta el día de hoy, las mujeres trans no existimos para el Estado.

—Eso me resulta curioso, porque este cortometraje está denunciando al Estado y a la vez está financiado por el Estado. ¿Cómo ha sido defender este enfoque?

—Juan: El proyecto tiene un montón de tiempo gestándose. Al tocar puertas y al ver que el corto es muy fuerte, porque tiene violencia y se nota toda la violencia estructural, entonces esto nos cerró oportunidades a la hora de buscar financiamiento.

Finalmente, postulamos a DAFO y lo bueno de este concurso es que tiene un jurado independiente al ministerio y yo creo que eso nos ha permitido que valoren la historia más allá de este miedo político a denunciar. Además, nuestros aliados son organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el proyecto “Adelante con la Diversidad”, que lidera Promsex, HIVOS y la Unión Europea, que están comprometidas con la lucha.

—Y ya hablando del tema de la actuación, ¿cómo ha sido para Lola y Lesly integrarse al mundo de la actuación para visibilizar a la comunidad?, ¿qué han aprendido?

—Lesly: A lo largo de mi vida he tocado muchas puertas. Como modelo o locutora, y se me han cerrado muchas. Es así como cosas de la vida, caí a un casting de actuación y dije: “De repente aquí es”. Es así como me involucro, porque antes de “Chica” había hecho otro trabajo igual, y ya con este corto me di cuenta de que las mujeres trans somos muy valoradas, a nivel de mi experiencia. Porque ya empiezan a ver tu talento, por eso creo que Juan me eligió para interpretar a Katya.

Me he dado cuenta de que la actuación me nutre. El personaje de este corto fue un reto porque tenía muchos giros y matices. Hasta ahora me pregunto cómo lo hice, pero veo que las mujeres trans somos así. Muy inteligentes y muy capaces, solo que a veces no tenemos esa oportunidad; sin embargo, cuando llega, creo que nos entregamos al 100%, porque es el momento que estábamos esperando.

PUEDES VER: El talento no es cuestión de género

—Lola: Yo puedo decir que la actuación es algo que me gusta un montón. Yo soy modelo antes que actriz, pero poco a poco he ido descubriendo que es una experiencia superbonita. Es un mundo en el que puedes vivir cosas desde otras perspectivas diferentes a tu realidad. Me gustaría aprender bastante, ya que esta es mi primera experiencia en la actuación y me falta camino por recorrer.

Lola y Lesly dentro de las grabaciones de "Chica". Foto: PNUD

—¿Cuándo podremos ver este corto?

—Juan: Estamos en el proceso de posproducción. La idea es que salga entre septiembre u octubre para poder visibilizarlo, y hay como dos rutas para hacerlo. Una tiene que ver con los festivales o en una sala de cine, que es lo usual en el mundo del arte, pero también quiero hacer un plan de proyecciones en sitios de organizaciones trans y LGTB como Féminas y otros espacios, porque es importante que ellas puedan ver el trabajo que han hecho Lesly y Lola para que vean que también pueden hacerlo y que sus historias son valiosas de ser contadas en el cine.

No solo quiero enviarlo a un festival, sino llevarlo a la comunidad que me dio la mano. Este cortometraje no hubiera sido nada sin Lesly y Lola o Féminas que me ayudaron un montón con sus opiniones y voces. Además, que las mismas chicas trans me den sus perspectivas para saber qué les pareció.

—¿Qué esperan de su estreno?

—Lesly: Yo espero que una vez que el proyecto sea visible para todos, puedan ver el gran potencial que tienen las mujeres trans para la actuación. Y también con esto ayudar que otras mujeres vean cómo estamos escalando y se inspiren a luchar por sus sueños, a perder el miedo y lanzarlo.

—Lola: A mí me gustaría que la gente conozca más estas realidades, porque la mayoría de las mujeres trans viven estas situaciones. Creo que las problemáticas se van a ir solucionando cuando los conozcamos y espero que este corto abra los ojos a muchas personas.

—Juan: Por mi lado, creo que lo más importante es que esto impulse a otras personas LGTB que cuenten sus historias en el cine, porque, finalmente, estas historias se empiezan a tocar más, pero somos una minoría, aunque estamos por todos lados.

Sinopsis de “Chica”:

Después de ser atacada por la policía, Katya, una trabajadora sexual trans, se encuentra con la oportunidad de denunciar públicamente la agresión en un reportaje. Decide no hacerlo, a pesar de sus ganas de lograr un cambio, para evitar que su madre se entere de su verdadera ocupación. Sin embargo, la repentina muerte de su mejor amiga a manos de los mismos policías cambia su decisión y finalmente denuncia las agresiones. Esto cambiará totalmente la relación con su progenitora.