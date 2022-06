“Daredevil”, la serie de Marvel que lo empezó todo: ¿por qué sigue siendo la mejor?

“Daredevil” no fue la primera serie de Marvel, pero sí la primera que se atrevió a elevar los estándares para las futuras producciones de la franquicia y el género de superhéroes en general. Por esto y muchos aciertos más, la producción de Netflix perdura como un referente y varios fans aún la consideran como la mejor adaptación de la Casa de las ideas.

Tras una disputa por los derechos cinematográficos y distribución, Disney Plus estrenó las 3 temporadas del programa en su catálogo. Una oportunidad ideal para maratonear y redescubrir la aclamada historia del vigilante carmesí, 7 años después de su lanzamiento original. Mucho ha pasado desde entonces y nos preguntamos, ¿qué tan bien ha envejecido? Entretanto, te compartimos todo lo que necesitas sobre el show.

¿De qué trata la serie?

“La justicia es ciega”, clama Matt Murdock. De día, un abogado del barrio neoyorquino de Hell’s Kitchen; de noche, un justiciero que batalla contra el crimen encabezado por Kingpin. Aquí no hay espacio para invasiones alienígenas, conspiraciones terroristas, guerra de dioses, viajes en el tiempo ni universos alternos. Solo conflictos morales, drama y acción en los tribunales o las corrompidas calles de New York.

Cinco razones de su éxito

“Daredevil” demostró que los superhéroes no son exclusivos para niños

Fue y continúa siendo un soplo de aire fresco ante serialización del MCU

Cuenta con un universo autocontenido, autónomo y propio

Un retrato realista, oscuro y violento de la lucha contra el crimen

Guion, dirección, fotografía y trabajo actoral realmente comprometidos.

¿Y por qué la cancelaron?

La serie de Daredevil pudo presumir de haber conseguido éxito unánime entre la crítica, espectadores e inversión. Para sorpresa de los fans, su batalla contra el crimen acabó con la tercera temporada en 2018 y el personaje quedó en el limbo. Cuando Netflix anunció su cancelación, nadie de la producción se lo tomó bien, pero tuvieron que aceptarlo.

“Marvel quería hacer borrón y cuenta nueva. Entendimos que lo estaba haciendo porque iban a lanzar Disney+... Cuando llevas tanto tiempo en este negocio como nosotros, ves que tiene sentido a nivel empresarial”, explicó Vincent D’Onofrio a Marvel News Desk.

Un regreso soñado por fans

En 2020, Marvel Studios recuperó los derechos de “Daredevil” y solo era cuestión de tiempo para que el personaje aparezca en su universo cinematográfico o Disney Plus. Luego de varios rumores y especulaciones, el vigilante carmesí debutó en “Spider-Man: no way home” como el abogado de Peter Parker, mientras que el villano Kingpin hizo lo mismo en la serie “Hawkeye”. Ambas fueron participaciones secundarias, pero adecuadas para reinsertarlos al canon.

El futuro de Daredevil en el MCU

Todo parece indicar que el estudio no reinició las historias de los personajes para su adición a la franquicia, sino que son los mismos que vimos anteriormente. Pese a aquello y el alivio que conlleva, más de uno se pregunta cuál será su futuro y si sus programas mantendrán el mismo tono que los catapultaron al éxito. Esto fue lo que dijo Charlie Cox a SiriusXM al respecto:

“Lo que sucede en los cómics es que los creadores hacen cosas diferentes con la historia con su propio estilo cada cierto tiempo (...) Entonces, imagino que mi regreso podría significar una reinvención del personaje y el programa. Aunque por supuesto, habrá algunos elementos que serán los mismos”.