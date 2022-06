Kate Winslet hace su debut en “Avatar 2”: su primera foto como una feroz guerrera Na’vi

La revista Empire publicó este jueves 30 de junio una primera foto de Kate Winslet en la esperada secuela de “Avatar: el camino del agua”. Por lo que se sabe, la actriz dará vida a una guerrera Na’vi de nombre Ronal.

La película que reunirá nuevamente a Winslet y James Cameron, director de “Titanic”, en la pantalla grande ha lanzado un primer tráiler en el que Pandora corre peligro.

“Ella es una líder profundamente leal y valiente. Es fuerte y toda una guerrera”, dijo la intérprete sobre su personaje en “Avatar 2″, cinta en la que compartirá reparto con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver y más.

La primera secuela de la saga de James Cameron llegará a mediados de diciembre de 2022. Foto: Empire

Kate Winslet dará vida a Ronal en "Avatar 2". Foto: Disney

¿Qué veremos en “Avatar 2″?

La sinopsis dice: “Ambientada a más de una década de los eventos de la primera película, ‘Avatar: the way of water’ comienza a contar la historia de la familia de Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldañea), los problemas que han tenido para sobrevivir hasta hoy, así como las batallas y tragedias que debieron afrontar”.

"Avatar: el sentido del agua" es la nueva película de James Cameron. Foto: Disney

Tráiler de “Avatar 2″

Sobre reunirse nuevamente con James Cameron tras el estreno de “Titanic”, Winslet le dijo a Empire: “Jim y yo somos personas totalmente diferentes a lo que éramos hace 26 años. ¡Él está más tranquilo y yo definitivamente soy más hiperactiva ahora!”, compartió.