“Lightyear”, una decepción inesperada: pobre taquilla es el síntoma de una crisis mayor

“Toy story” fue el primer largometraje en la historia de Pixar. Esta querida película de juguetes vivientes fue la que comenzó con el boom del estudio y lo posicionó como una de las casas de animación más importantes en Hollywood. Sin embargo, el spin-off “Lightyear”, de este 2022, podría terminar de sepultar la franquicia, debido a su pobre rendimiento en la taquilla mundial.

En principio, tenemos que tener en cuenta las esperanzas de Disney. Este proyecto tuvo un enorme presupuesto de US$ 200 millones en promedio, con lo cual se evidencian las expectativas bastante altas que tenían para el gran regreso de Pixar a los cines, tras algunos años de estrenos directos en Disney Plus.

Disney-Pixar presentó "Lightyear", la nueva película protagonizada por la voz de Chris Evans. Foto: Disney

La tibia acogida entre el público solo confirma que fue un esfuerzo con pocas recompensas, lo cual muchos asocian con la polémica que aún rodea a la cinta respecto de la decisión de incluir una escena de beso lésbico, además de una ligera subtrama asociada a un personaje LGTBIQ+ secundario.

¿Es posible que esta secuencia de menos de un segundo haya reinado por encima de la nostalgia? La respuesta es un sí a medias, pero no es un tema exclusivo de este filme, ni mucho menos se reduce a los últimos meses.

"Lightyear" llega a los cines casi 30 años después de "Toy story 1". Foto: composición/Disney/Pixar

No culpemos a quien no lo merece

El beso entre Alisha y su esposa comenzó a rondar las redes poco tiempo antes de que “Lightyear” llegara a las salas, por lo cual no es la razón principal para que millones de potenciales espectadores se hayan visto influenciados (as). No obstante, sí tuvo un gran impacto en sus números de recaudación.

Como se sabe, el filme fue prohibido en más de 10 mercados, entre ellos China. Sí, se veía venir, pero este país asiático es uno de los más grandes para las compañías realizadoras. Si se suman territorios del Medio Oriente, pues sí hay madera para el fracaso casi certero.

Con ello en mente, se podría asumir que la controversia tuvo gran relación con la baja audiencia, pero no es así. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una película infantil que se estrena en una época en la que la viruela del mono y la COVID-19 inundan los titulares. Por este motivo, hay otros factores a considerar.

"Lightyear" muestra a Alisha como su personaje LGBTIQ+. Foto: composición/Pixar/difusión

¿Disney tiene la culpa?

Recordemos que, al inicio de la pandemia, Disney y otros estudios hicieron habitual los lanzamientos híbridos y hasta exclusivos en streaming. Tal es el caso de, por ejemplo, “Raya y el último dragón”, que llegó a la plataforma el mismo día que tuvo un paso fugaz por algunas cadenas de cines.

Esta búsqueda por reinventarse es lo que justamente quitó en los potenciales clientes la necesidad de asistir a una sala, pues se dieron cuenta de que era cuestión de un breve lapso para que puedan disfrutar de una experiencia similar desde la comodidad de sus casas.

Por ello, la compañía de Mickey Mouse vio más factible lanzar algunos títulos de Pixar directo a Disney Plus, con el fin de usar su gran poder entre los fans para afianzar la posición del servicio en este competitivo sector, dominado principalmente por Netflix.

Claramente, esto ha llevado a que poco a poco la videoteca online sea utilizada como la pala para cavar la tumba de otras propuestas cinematográficas de la firma. De hecho, esta estrategia sería la principal razón para el fracaso de “Ligthyear”.

“Disney ha entrenado a muchos padres para que esperen las películas de Pixar en casa”, dijo a Variety Shawn Robbins, analista jefe de Box Office Pro. Con estas declaraciones, se podría decir que el guardián espacial estaría pagando los platos rotos de una especie de ‘experimento’. Claramente, tenemos que ver qué pasará cuando llegue a Disney+.

"Turning red" fue de las últimas películas de Pixar en evadir los cines y llegar directo a Disney Plus. Foto: Disney Plus

Nostalgia, pero no para tanta

Cuando se anunció a Chris Evans como la voz de Buzz Lightyear, el marketing del proyecto quedó un tanto confuso entre los fanáticos de la saga. En un punto, se creía que era una historia de origen del juguete de Andy, pero después, mucho más tarde, se dejó en claro que se trataba de otro tipo de narrativa, un tanto desligada de su franquicia matriz.

Esto nos lleva a pensar que hay una lógica bastante particular muy asociada al batacazo que también fue “Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore”. En ambos casos estamos hablando de spin-offs que nos presentan historias lejos de los protagonistas que se ganaron el corazón de los fans.

He ahí la cuestión elemental. Como “Lightyear” ha cortado lazos con Andy, Woody y más queridos personajes, la conexión nostálgica entre producto y admiradores no tiene un vínculo muy fuerte del que puedan sostenerse, por lo cual representa una apuesta arriesgada, ya que muchos esperan ver referencias por doquier y que se apele al sentimentalismo, en lugar de crear una rama diferenciada con tintes de lo original.

Los eventos de "Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore" ocurren mucho antes del nacimiento de Harry Potter. Foto: Warner Bros. Pictures

Posiblemente, esta es la razón por la cual “Top gun: Maverick” se ha convertido en la más taquillera del 2022. Tom Cruise regresó como el rol titular, que se posicionó en la memoria de sus seguidores hace más de 30 años, y también sería el motivo por el cual “Jurassic World: dominion” goza de éxito: trajo de vuelta al trío de protagonistas de la saga “Jurassic Park”, de hace más de dos décadas.

Por lo pronto, Disney-Pixar tendrá que revaluar qué mecanismos implementará para sus siguientes películas y lograr reconectar con su público, tanto infantil como adulto. Y tendrán que lograrlo sin ir en contra de sus planes de promover mayor inclusión. ¿Podrán hacerlo? Está por verse. Al menos aún tienen a Universo Cinematográfico de Marvel para generar ganancias.