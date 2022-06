Dakota Johnson se pronuncia sobre “50 sombras de Grey”: “Siempre era una batalla. Siempre”

La trilogía de “50 sombras de Grey” recibió mayormente críticas negativas e inclusive cuenta con una aprobación muy baja en Rotten Tomatoes. Sin embargo, la cinta recaudó cientos de millones de dólares que compensaron la poco convincente adaptación del libro escrito por E.L. James.

La historia que nació como un fanfic de Crepúsculo nos presenta la historia de Anastasia Steele, quien es interpretada por Dakota Johnson, una joven estudiante de literatura inglesa que conoce a Christian Grey, un multimillonario con quien explorará su sexualidad.

Tras siete años desde su estreno, Dakota al final brindó detalles sobre cómo fue filmar las películas, lo que calificó como parcialmente psicótica y extraña por momentos, pero que también fue la oportunidad más valiosa para impulsar su carrera como actriz.

Jamie Dornan y Dakota Johnson como Christian Grey y Anastasia Steele en "50 sombras de Grey". Foto: Focus Features

Durante una entrevista con el medio Variety Fair, la actriz que grabó la famosa trilogía erótica a los 23 años contó a detalle cómo fue su experiencia en el set de grabación y qué significó trabajar junto a la autora de los libros.

“ Soy una persona sexual, y cuando estoy interesada en algo, quiero saber mucho al respecto. Por eso hice esas grandes películas de desnudos . [James] tuvo mucho control creativo, todo el día, todos los días, y ella solo exigía que sucedieran ciertas cosas. Había partes de los libros que simplemente no funcionaban en una película, como el monólogo interior, que a veces era increíblemente cursi. No funcionaba decirlo en voz alta. Siempre era una batalla. Siempre”.

Y agregó: “Simplemente se convirtió en algo loco. Hubo muchos desacuerdos diferentes. Nunca he podido hablar de esto sinceramente, porque quieres promocionar una película de la manera correcta, y estoy orgullosa de lo que finalmente hicimos y todo resultó como se suponía, pero fue complicado. […] Hacíamos las tomas de la película que Erika quería hacer y luego hacíamos las tomas de la película que queríamos hacer ”.

En otro momento de la conversacion, le preguntaron si se arrepentía de haber participado en la saga. “No. No creo que sea una cuestión de arrepentimiento. Si lo hubiera sabido...”, se interrumpe. “ Si hubiera sabido en ese momento que iba a ser así, no creo que nadie lo hubiera hecho. Habría sido como, ‘Oh, esto es psicótico’ . Pero no, no me arrepiento”.

Escena de "50 sombras de Grey". Foto: Focus Features

Por otro lado, señaló que su compañero de pantalla, Jamie Dornan, fue un gran amigo y protector.